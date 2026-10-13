Тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки про збірну Туреччини

Вінченцо Монтелла залишив пост головного тренера турецької національної команди

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки, які пов'язують його зі збірною Туреччини. Про це повідомляє «Главком».

«Я навіть не можу передати словами, яка це велика честь для мене. Я свого часу виступав за національні збірні Туреччини в різних вікових категоріях, тож неможливо описати, яку гордість і які почуття викликає в мене ця ситуація.

Я дуже люблю свою країну, дуже люблю свій прапор. Але водночас іноді допомагати своїй країні, працювати заради неї та представляти її можна й іншими способами, а не лише носити прапор на грудях. Іноді можна підіймати прапор своєї країни на інших континентах і таким чином представляти її».

«Я безмежно вдячний за таку прихильність у своїй країні»

«Я безмежно вдячний за таку прихильність у своїй країні, за те, як люди ставляться до мене. Але, можливо, як молодому тренеру мені варто ще більше часу проводити на футбольному полі, розвиватися в такому молодому віці й продовжувати представляти прапор своєї країни там, де його ще не було.

Я думаю про те, як багато років тому Фатіх Терім поніс прапор Туреччини до «Фіорентини» та «Мілана». Я вважаю, що підхопив цей прапор як перший турецький тренер, який став чемпіоном у Європі. І я вважаю, що продовжувати представляти свою країну саме в такий спосіб, можливо, буде для неї цінніше й корисніше».

«Я дав певну обіцянку»

«Якщо ж говорити про інший бік ситуації, то я дав певну обіцянку людям тут на весь термін дії мого контракту. Є діти, чиї мрії я поділяю. Є президент клубу, генеральний директор і керівництво, які віддають цьому клубу все.

Перед нашим матчем чемпіонату, перед грою з «Вересом», я сказав своїм футболістам дещо дуже важливе: ви не повинні думати про АЕК. Ми маємо рухатися крок за кроком. Адже якщо хочемо досягти своїх цілей, нам потрібен саме такий підхід

І тепер, якщо я сам порушуватиму тему свого майбутнього й виноситиму її перед гравцями, то вважатиму це несправедливим щодо їхнього нинішнього захоплення, надій та очікувань. Тому я й кажу про це, щоб моя позиція була зрозумілою. Я дуже люблю свою країну та свій прапор, але представляти країну можна по-різному. Я можу робити це в інших місцях».

«Відчуття, ніби мене намагаються переконати»

І одне з того, що найбільше засмучує мене в усій цій ситуації, це відчуття, ніби мене намагаються переконати. Мене це справді турбує. Я громадянин Туреччини, громадянин нашої республіки, і не повинно бути так, ніби мене потрібно в чомусь переконувати. Раніше, коли мені робили пропозиції, я ніколи не відчував нічого подібного.

Це пропозиції, про які можна лише мріяти. Але іноді мрії краще за саму людину знають, коли настає правильний час.

Тому протягом усього терміну дії мого контракту я залишатимуся безмежно відданим пану Ахметову, Палкіну, Дарійо, мріям Шахтаря і, передусім, футболістам, яким я дав слово. Сподіваюся, тепер моя позиція зрозуміла», – сказав Туран.

Арда Туран очолив «Шахтар» влітку 2025 року. Під його керівництвом «гірники» минулого сезону завоювали золото чемпіонату, а також вийшли до півфіналу Ліги конференцій.

Наразі «Шахтар» йде на першому місці УПЛ, маючи в свєму активі 21 пункт.

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