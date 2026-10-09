Голанд уперше висловився про гучний скандал довкола «Манчестер Сіті»

Норвезький футболіст побажав фанатам витримки у непростий для клубу період

Нападник «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд порушив мовчання після того, як клуб визнали винним у порушенні фінансових правил Англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Коментар Голанда

Напередодні принципового матчу з «Ліверпулем», який відбудеться в неділю на «Енфілді», Голанда запитали, що він хотів би сказати прихильникам команди на тлі скандалу. Форвард наголосив, що зараз особливо важливо підтримувати одне одного. «Ми маємо триматися разом. Маємо бути поруч одне з одним і зберігати позитивний настрій. Що б не відбувалося в житті, ми завжди повинні посміхатися», – сказав норвежець в інтерв’ю Sky Sports.

Голанд закликав уболівальників дивитися вперед і зосередитися на футболі, попри події за межами поля. «Ми повинні залишатися позитивними, рухатися далі, намагатися перемагати в матчах і отримувати задоволення від того, що відбувається. Маємо триматися разом і ділитися любов’ю одне з одним. Тож тримаймося разом, насолоджуймося цим шляхом і посміхаймося», – додав нападник.

Футболіст також підкреслив, що небайдужий до клубу, Великої Британії та його прихильників. За словами Голанда, він сам є футбольним уболівальником, тому розуміє почуття людей, які переживають за команду.

Деталі скандалу «Манчестер Сіті»

Норвезький футболіст звернувся до вболівальників команди із закликом зберігати єдність і позитивний настрій, попри скандал, який загрожує репутації «містян».

Незалежна комісія 29 вересня визнала «Манчестер Сіті» винним за більш ніж 100 пунктами звинувачення, пов’язаними з порушенням фінансових правил АПЛ. Клуб оскаржив це рішення, заявивши, що у вердикті містяться «очевидні суттєві помилки в питаннях права, принципів і фактів».

За висновками комісії, «Сіті» укладав фіктивні контракти з кількома комерційними партнерами в межах схеми прихованого фінансування. На думку розслідувачів, це штучно збільшувало доходи клубу та дозволяло зменшувати витрати. Загальна сума таких фінансових маніпуляцій, за оцінкою комісії, перевищила 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1,19 мільярда доларів). Звинувачення охоплювали період майже в десять років.

Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті», якого незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала винним у 114 із 115 порушень фінансових правил.