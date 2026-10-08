Армен Маргарян: Ми не продали Гассама до Італії через геополітику

Спортивний директор російської «Балтики» Армен Маргарян розповів пропагандистам, що у літнє трансферне вікно через санкції зірвався перехід захисника Натана Гассама до італійського чемпіонату. Про це повідомляє «Главком».

«Ми не продали Гассама до Італії через геополітику. Власник клубу зрозумів, що потрапить під санкції через угоду з російським клубом, тож відмовився від трансферу. Хоча все було узгоджено.

Гравець розуміє, що світ не впав. Вже за чотири місяці починається зимове трансферне вікно. Не купила одна команда, то знайдеться інша», – заявив Маргарян.

За даними Transfermarkt, вартість Гассама оцінюється в 2,5 млн євро.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.