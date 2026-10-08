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Трансфер футболіста російської «Балтики» до Італії зірвався через санкції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трансфер футболіста російської «Балтики» до Італії зірвався через санкції
За даними Transfermarkt, вартість Гассама оцінюється в 2,5 млн євро

Армен Маргарян: Ми не продали Гассама до Італії через геополітику

Спортивний директор російської «Балтики» Армен Маргарян розповів пропагандистам, що у літнє трансферне вікно через санкції зірвався перехід захисника Натана Гассама до італійського чемпіонату. Про це повідомляє «Главком».

«Ми не продали Гассама до Італії через геополітику. Власник клубу зрозумів, що потрапить під санкції через угоду з російським клубом, тож відмовився від трансферу. Хоча все було узгоджено.

Гравець розуміє, що світ не впав. Вже за чотири місяці починається зимове трансферне вікно. Не купила одна команда, то знайдеться інша», – заявив Маргарян.

За даними Transfermarkt, вартість Гассама оцінюється в 2,5 млн євро.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: росія санкції футбол

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