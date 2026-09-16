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Конте отримав варіант повернення в чемпіонат Англії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Конте отримав варіант повернення в чемпіонат Англії – ЗМІ
Антоніо Конте наразі перебуває у творчій відпустці
фото: EFE

Італійський фахівець раніше працював зі столичними «Челсі» та «Тоттенгемом»

Англійський «Манчестер Юнайтед» розгляне запрошення колишнього керманича збірної Італії Антоніо Конте. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Керівництво «червоних дияволів» схвильоване непереконливим стартом МЮ у новому сезоні. Манкуніанці здобули одну перемогу в чотирьох турах і йдуть в середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Єдиний переконливий успіх – розгром бакинського «Сабаху» (4:0) в основному раунді Ліги чемпіонів.

Якщо результати «Манчестер Юнайтед» найближчим часом не покращаться, то менеджмент відправить у відставку Майкла Карріка. У разі звільнення англійського фахівця першим кандидатом на заміну буде Конте. Влітку він покинув італійський «Наполі».

Чим відомий Антоніо Конте

Уродженець Лечче, вихованець однойменного клубу. Згодом провів 13 сезонів за туринський «Ювентус». Як тренер дебютував у 2006 році на чолі «Ареццо».

Пізніше тренував «Барі», «Аталанту» з Бергамо, «Сієну», «Ювентус», збірну Італії, лондонський «Челсі», «Інтер», лондонський «Тоттенгем». До керма «Наполі» став у 2024 році. Виграв Серію B з «Барі» та п'ять разів тріумфував у Серії A («Юве» – тричі, «Інтер», «Наполі»). Також зробив «Челсі» чемпіоном Англії.

Окрім того, завоював три Суперкубки Італії та Кубок Англії. Конте п'ять разів став найкращим тренером Італії.

Графік «Манчестер Юнайтед»

До міжнародної паузи «червоні дияволи» зіграють два поєдинки. У середу, 16 вересня, МЮ зустрінеться з «Брайтоном» у третьому раунді Кубка англійської ліги. Натомість 20 вересня манкуніанці протистоятимуть лондонському «Фулгему» в АПЛ.

Після перерви на матчі збірних «Манчестер Юнайтед» зустрінеться зі столичним «Тоттенгемом» у чемпіонаті Англії (10 жовтня). А в основному раунді Ліги чемпіонів «червоні дияволи» протистоятимуть мадридському «Атлетіко». Цей матч запланований на 13 жовтня.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ АПЛ ФК Манчестер Юнайтед Антоніо Конте

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