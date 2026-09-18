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Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук
фото: «Коммерсантъ»

Наприкінці липня 2026 року російський суд заочно заарештував Жанну Нємцову

Росія дочку політика Бориса Нємцова Жанну оголосила в міжнародний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Наприкінці липня 2026 року Замоскворецький районний суд Москви заочно заарештував Жанну Нємцову у справі про створення так званої небажаної організації.

Пресслужба суду не вказала, про яку саме організацію йдеться. Сама Нємцова писала, що це фонд Бориса Нємцова, який вона заснувала в Німеччині у 2015 році. Його оголосили небажаним у квітні 2024 року.

У вересні 2026 року Мін'юст Росії додав до переліку іноземних та міжнародних організацій, діяльність яких визнано небажаною на території Росії, американський «Фонд за демократію та ліберальні цінності», який також очолює Нємцова.

Нагадаємо, що один із лідерів російської опозиції Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. Замовників вбивства досі не знайдено. Влітку 2015 року Жанна Нємцова виїхала з Росії.

Як повідомлялося, за російським опозиційним політиком Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя – до вбивства неподалік Кремля 27 лютого 2015 року – постійно слідкували співробітники з тієї ж групи ФСБ, яка отруїла Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзу.

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Теги: Борис Нємцов росія розшук

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