МЗС Росії повідомило, про що домовилися Рубіо та Лавров під час зустрічі

Російське відомство зауважило, що відбувся ґрунтовний обмін думками

У середу, 23 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. МЗС Росії повідомило, що вони обговорили на зустрічі, передає «Главком».

«Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні», – йдеться у повідомленні.

Російська сторона підтвердила відданість досягненню цілей війни. Зокрема, заявила про нібито політико-дипломатичного врегулювання війни.

«Серед міжнародних та регіональних питань порушувалася ситуація на Близькому Сході, у Закавказзі, у регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, а також тема протидії нелегітимним практикам у міжнародно-правовій сфері з боку деяких багатосторонніх інститутів. Обговорювався хід підготовки до запланованих до кінця року заходів «Групи двадцяти», – додається у повідомленні.

З російського боку також було наголошено на необхідності якнайшвидшого налагодження двосторонніх відносин. «Досягнуто домовленості про продовження контактів з усіх згаданих питань на рівні зовнішньополітичних відомств обох країн», – наголосило МЗС.

Нагадаємо, 23 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. «Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що й це буде непросто, але це те, у чому обидві сторони висловили зацікавленість», – сказав він.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20.