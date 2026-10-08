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Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив своє ставлення до Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив своє ставлення до Росії
Рої Розенбліт пояснив, чому Ізраїль досі підтримує дипломатичний канал із Росією
фото: glavcom.ua

Рої Розенбліт: «Ми підтримуємо дипломатичні канали з Росією, як і більшість країн світу»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про свій зв’язок із Росією, де тривалий час жив і працював. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим для українських ЗМІ після його призначення, дипломат поділився особистим і професійним досвідом, пов’язаним із цією країною.

«Насправді, Росія є частиною моєї особистої біографії: там зростали мої діти, коли були маленькими. Але зараз я – посол Ізраїлю в Україні. Російський етап моєї професійної діяльності завершився давно – ще до 2014 року. Я тут, щоб представляти свою країну в Україні, і моє завдання – зрозуміти, що Ізраїль може зробити для України та що ми можемо зробити разом для наших двох країн і двох народів», – наголосив посол.

Рої Розенбліт також пояснив, чому Ізраїль продовжує підтримувати дипломатичні контакти з Росією. За словами посла, дипломатія передбачає взаємодію навіть із державами, позицію яких країна не поділяє. Він наголосив, що Ізраїль, як і більшість країн світу, зберігає дипломатичні канали з Москвою.

«Як посол Ізраїлю в Україні, я волію говорити про свою сферу діяльності – про те, що Ізраїль робить і планує робити для України. Чимало ізраїльтян прагнуть допомогти українському народові. Ми, як посольство Ізраїлю, вже багато зробили для України й плануємо зробити ще більше», – підкреслив посол Ізраїлю в Україні.

Ізраїль після початку повномасштабної війни не розірвав дипломатичних відносин із Росією. Єрусалим засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України, однак зберігає канали зв’язку з Москвою, зокрема через власні безпекові інтереси та необхідність координації дій у Сирії. 

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.

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Теги: росія Ізраїль Рої Розенбліт

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