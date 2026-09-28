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Визначився футбольний клуб, чий офіційний сайт є найпопулярнішим у світі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився футбольний клуб, чий офіційний сайт є найпопулярнішим у світі
Сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів

Офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Реал».

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Топ-10 клубів з найбільш популярними офіційними сайтами

  1. «Реал» – в середньому 8,7 мільйона візитів на місяць;
  2. «Ліверпуль» – 7,9 млн;
  3. «Арсенал» – 7,8 млн;
  4. «Барселона» – 7,6 млн;
  5. «Манчестер Юнайтед» – 5,4 млн;
  6. «Баварія» – 4,8 млн;
  7. «Челсі» – 4,8 млн;
  8. «Манчестер Сіті» – 3,2 млн;
  9. «ПСЖ» – 2,7 млн;
  10. «Інтер» – 2,6 млн.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, Україна з перемоги стартувала в Лізі націй.

На початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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