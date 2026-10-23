Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований

Наставнику німецького гранда різко стало погано на тренуванні

Очільник мюнхенської «Баварії» Венсан Компані потрапив до лікарні після того, як знепритомнів під час тренування резервної команди клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У якому стані Компані?

Компані спостерігав за тренуванням другої команди «Баварії», коли йому стало зле. За інформацією LBC, на тренувальну базу клубу на вулиці Зебенер-штрассе прибув рятувальний гелікоптер, після чого тренера доправили до лікарні Мюнхена. Проблеми у тренера підтвердили і в клубі та повідомили, що його помічники тимчасово переберуть на себе керівництво тренувальним процесом і підготовкою до матчів.

«Здоров’я Венсана Компані – наш головний пріоритет. Ми зробимо все можливе, щоб він якнайшвидше одужав. Венсан отримає всю необхідну медичну допомогу та підтримку, а також стільки часу на відновлення, скільки йому знадобиться», – заявив спортивний директор «Баварії» Макс Еберль.

Причина стану тренера

За даними LBC, бельгійський тренер страждав від вірусної інфекції, а також майже тиждень відчував біль у ногах і стегні. Повідомлялося й про труднощі під час підйому сходами, пов’язані зі старими рубцевими змінами тканин. Водночас клуб у своїй офіційній заяві не уточнив причину втрати свідомості.

Проблеми зі здоров’ям уже впливали на роботу Компані. Він пропустив заключне тренування та передматчеву пресконференцію напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти лондонського «Арсенала», який відбувся в середу й завершився нічиєю 2:2. Однак на сам матч бельгієць повернувся та керував командою з тренерської лави. Також, за інформацією LBC, під час матчу проти «РБ Лейпциг» Компані доводилося лежати на дивані у роздягальні в перерві та після фінального свистка. Через біль його помічники навіть давали післяматчеві коментарі замість головного тренера.

Наступний матч «Баварія» має провести в неділю, 25 жовтня, проти «Фрайбурга» в чемпіонаті Німеччини. І наразі невідомо, чи зможе Компані повернутися до роботи до цієї зустрічі.

Нагадаємо, що гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо».