Збірна України оголосила стартовий склад із десятком змін на матч Ліги націй проти Грузії

«Синьо-жовті» зіграють другий поєдинок у новому сезоні турніру

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Андреа Мальдерою визначився з переліком виконавців на матч другого туру Ліги націй 2026/27 проти збірної Грузії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

Матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня в Тбілісі. Прийме поєдинок столичний стадіон «Динамо-Арена» імені Боріса Пайчадзе. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом.

Стартовий склад збірної України на матч проти Грузії

Мальдера наважився на широку ротацію. У порівнянні з попереднім поєдинком він вніс 10 кадрових змін. Місце в старті зберіг лише нападник Владислав Ванат. Поруч із ним у лінії атаки гратиме форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко.

Натомість місце у воротах відійшло Анатолію Трубіну («Бенфіка»). Лінію оборони склали Валерій Бондар із донецького «Шахтаря», центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій, «динамівець» Тарас Михавко та Богдан Михайліченко («Полісся»).

Тим часом у середній лінії на флангах зіграють Олександр Зубков (АЕК) і Максим Хлань із «Гурніка» з польського Забже. У центрі поля вийдуть «гірник» Єгор Назарина та хавбек «Динамо» Олександр Піхальонок.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Бондар, Сарапій, Михавко, Михайліченко – Зубков, Назарина, Піхальонок, Хлань – Ванат, Пономаренко.

Історія очних зустрічей

Збірна Грузії жодного разу не перемогла «синьо-жовтих». До свого активу «хрестоносці» можуть зарахувати лише чотири нічиї. Натомість національна команда України здобула сім перемог.

Востаннє шляхи суперників перетиналися в попередньому сезоні Ліги націй. Тоді українці здобули домашню перемогу завдяки голу вінгера Мудрика. Натомість на виїзді «синьо-жовті» розписали нічию (1:1). Забивали лише грузинські футболісти – оборонець Квірквелія у власні ворота, а нападник Мікаутадзе засмутив голкіпера Трубіна.

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.