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«Чернігів» із камбеком за тайм останнім пробився в 1/8 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Чернігів» із камбеком за тайм останнім пробився в 1/8 фіналу Кубка України
«Тигри» продовжили турнірний шлях
фото: ФК «Чернігів»

Фіналіст попереднього розіграшу розібрався з колективом Другої ліги

Першоліговий «Чернігів» здолав «Тростянець» (4:2) в перенесеному поєдинку 1/16 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

У першому таймі друголігова команда здивувала гостей двома голами. Дубль оформив нападник Буряк. Спершу він головою замкнув навіс Чеглова, а потім реалізував вихід на воротаря після передачі Богданова.

«Тигри» перевернули гру після перерви. Головним героєм «Чернігова» став нападник Новіков, який теж оформив дубль. Заспів камбеку, однак, заклав оборонець Шумило. Він підключився до атаки та реалізував момент із меж штрафного.

Потім до справи взявся Новіков. Спершу він переправив м'яч у сітку після прориву партнера лінією поля. Далі нападник із меж штрафного пробив під поперечину після передачі Безгубченка. А на десерт Безбородько розібрався з обороною і воротарем у центрі штрафного.

«Чернігів» став останнім учасником 1/8 фіналу турніру. Наступним суперником «тигрів» стане кам'янець-подільський «Епіцентр». Матч запланований на 28 жовтня.

Кубок України, 1/16 фіналу

«Тростянець» – «Чернігів» – 2:4

  • Голи: Буряк, 23, 35 – Шумило, 46, Новіков, 76, 83, Безбородько, 90+4

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

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Теги: ФК «Чернігів» Кубок України футбол

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