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19-річна сенсація та голи у доданий час: результати матчів другого туру Ліги Європи УЄФА 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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19-річна сенсація та голи у доданий час: результати матчів другого туру Ліги Європи УЄФА 2026/2027
19-річний Альфаджо Сіссе став головною зіркою вечора
фото: ФК «Мілан»

Під час другого ігрового тижня був встановлений особливий рекорд для італійського футболу

15 жовтня у Лізі Європи пройшов другий тур. Про найцікавіші результати туру розповість в цьому огляді «Главком»

Зірковий час Сіссе

«Мілан» упевнено переміг «Зальцбург» у матчі Ліги Європи з рахунком 4:0, а головним героєм зустрічі став 19-річний Альфаджо Сіссе. Нападник забив тричі на 15-й, 32-й і 49-й хвилинах, оформивши перший хет-трик у професійній кар’єрі. Завдяки цьому досягненню італієць став наймолодшим гравцем своєї країни, який забивав три або більше голів в одному матчі головного рівня європейських клубних турнірів. На момент гри йому було 19 років і 358 днів. 

Сіссе також перервав тривалу паузу для «Мілана»: до нього останнім гравцем «россонері», який оформлював хет-трик у єврокубковому матчі, був Філіппо Індзагі. Легендарний нападник забив тричі в переможному поєдинку проти «Депортіво» в Лізі чемпіонів у вересні 2002 року. Після третього гола Сіссе міланці продовжили контролювати гру, а на 72-й хвилині Рамос встановив остаточний рахунок. Перемога 4:0 стала для команди важливою реакцією на поразку від «Бенфіки» в першому турі.

Вирішальні голи в останні моменти матчу

Одразу кілька матчів Ліги Європи завершилися драматичними розв’язками. «Ювентус» на виїзді поступався «Сельті» після гола Альвареса на 18-й хвилині, але після перерви Вольтемаде зрівняв рахунок. Коли здавалося, що команди поділять очки, Коло Муані забив на 90+2-й хвилині та приніс туринцям перемогу 2:1.

Не менш драматично завершився поєдинок «Торренсе» із «Сандерлендом». Португальці вийшли вперед у першому таймі завдяки голу Волні, проте після перерви Ахока відновив рівновагу. Вже в компенсований час Садікі забив переможний м’яч і зробив рахунок 2:1 на користь англійців. Обидва пізні голи дозволили обом командам-гостям уникнути втрати очок і перетворили кінцівки матчів на головну інтригу вечора.

Впевнений матч «Бенфіки»

«Бенфіка» здобула переконливу перемогу над «Селтіком» із рахунком 4:1 у матчі Ліги Європи. Лісабонці швидко захопили ініціативу: Джон Дуран відкрив рахунок уже на п’ятій хвилині, а Ба на 23-й подвоїв перевагу господарів. Перед перервою Дуран забив удруге й зробив рахунок 3:0, залишивши шотландцям складне завдання на другу половину зустрічі.

Після перерви «Селтік» спробував повернутися в гру завдяки голу Каміло Дурана на 63-й хвилині, однак розвинути успіх гостям не вдалося. На 89-й хвилині Павлідіс забив четвертий м’яч «Бенфіки» й остаточно закріпив її перевагу. Лісабонці провели результативний матч і не дозволили супернику нав’язати боротьбу за очки.

Наступний тур Ліги Європи пройде 22 жовтня. З результатами другого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур

«АЗ Алкмар» – «Хапоель Беер-Шева» 2:1 (0:0)

  • Голи: Копмейнерс (49), Мердінк (77) – Аманква (55)

«РБ Зальцбург» – «Мілан» 0:4 (0:2)

  • Голи: Сіссе (15, 32, 49), Рамос (72)

«Лех» – «Байєр» 0:4 (0:3)

  • Голи: Шик (29, 41), Тільман (32), Маза (89)

«Ліон» – «Кристал Пелес» 3:2 (2:0)

  • Голи: Толіссо (8), Нуама (45+2), Шульц (76) – Піно (50), Камада (81)

«Юніон» – «Реал Сосьєдад» 1:1 (0:0)

  • Голи: Кейта (88) – Турр'єнтес (46)

«Спарта» – «Ліллестрем» 1:1 (0:0)

  • Голи: Алькосер (56) – Ольсен (90+1)

«Торренсе» – «Сандерленд» 1:2 (1:0)

  • Голи: Волней (37) – Ахока (67), Садікі (90+3)

«Цельє» – «Омонія» 0:3 (0:1)

  • Голи: Монтнор (16), Танкович (59), Кулібалі (84)

«Бенфіка» – «Селтік» 4:1 (3:0)

  • Голи: Джон Дуран (5, 36), Ба (23), Павлідіс (89) – Каміло Дуран (63)

«Борнмут» – «Штурм» 3:0 (1:0)

  • Голи: Еванілсон (43), Раян (76), Родрігес (90+2)

«Гоффенхайм» – «Бешикташ» 2:3 (0:0)

  • Голи: Асллані (68), Мачіда (87) – Мурільйо (60), О Хьон Кю (72, 79)

«Динамо» Загреб – «Андерлехт» 1:0 (0:0)

  • Голи: Бельо (90+6)

«Марсель» – «Олімпіакос» 0:1 (0:1)

  • Голи: Ессе (42)

«НЕК Неймеген» – «Левськи» 1:1 (0:1)

  • Голи: Чері (64) – Рейналдо (35)

«Ренн» – «ОФІ Крит» 2:1 (0:1)

  • Голи: Нагіда (76), Айт Будлал (90) – Фунтас (10)

«Сельта» – «Ювентус» 1:2 (1:0)

  • Голи: Альварес (18) – Вольтемаде (58), Коло Муані (90+2)

«Ференцварош» – «Вікторія Пльзень» 2:1 (0:0)

  • Голи: Захаріассен (49, 81) – Вишинський (90)

«Ягеллонія» – «Арарат-Вірменія» 3:1 (2:1)

  • Голи: Юзвяк (13), Консейсау (38), Сов (51) – Банджакві (11)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого туру три клуби-дебютанти другого за силою єврокубка з перемог почали свій шлях у Лізі Європи

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Теги: Ліга Європи футбол ФК Мілан ФК Ювентус

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