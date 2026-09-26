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Молодіжна збірна України уникла поразки від Туреччини у відборі до Чемпіонату Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України уникла поразки від Туреччини у відборі до Чемпіонату Європи
Українська молодіжка не вийде на турнір
фото: УАФ

«Синьо-жовті» пропустили двічі до перерви, але зуміли відігратися

Збірна України U-21 розійшлася миром із турецькими однолітками (2:2) в кваліфікації до молодіжного Євро-2027. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Дмитра Михайленка пропустили курйозний м'яч у дебюті. Голкіпер Домчак під пресингом виконав невдалу передачу. Помилку підстеріг хавбек Ільхан, який головою переправив м'яч у сітку.

Подвоїли перевагу турки на 33-й хвилині. Цього разу майстерність продемонстрував форвард Хабешоглу. Після навісу з правого флангу він виграв силову дуель в оборонця та головою спрямував м'яч за лінію.

Тим не менше, українська молодіжка не змирилася з поразкою. На старті другої половини повернув «синьо-жовтих» у гру Кревсун. Капітан збірної України U-21 в дотик із лінії штрафного низом поцілив у ближній кут.

Відігралася команда Михайленка під завісу поєдинку. Ініціативу цього разу не себе взяв Гаджиєв. Він отримав передачу того ж Кревсуна на куті штрафного та лівою майстерно поклав під дальню стійку – 2:2!

«Синьо-жовті» могли й перемогу вирвати, але «парашут» Глущенка за комірець голкіпера з центральної зони трохи розминувся з рамкою. Порятунок молодіжної збірної України виявився пірровим. Підопічні Михайленка вже не піднімуться в двійку команд, що вийдуть на турнір.

Чемпіонат Європи U-21. Кваліфікація, група H

Україна U-21 – Туреччина U-21 – 2:2

  • Голи: Кревсун, 46, Гаджиєв, 82 – Ільхан, 12, Хабешоглу, 33

Standings provided by Sofascore

До слова, напередодні Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

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Теги: Збірна України чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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