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Угорська федерація футболу згадала Мальдеру та Зубкова перед грою з Україною

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Угорська федерація футболу згадала Мальдеру та Зубкова перед грою з Україною
Угорці позитивно відгукнулися і про аналічні здібності Мальдери, і про універсальність Зубкова
фото: Imago, ФК АЕК

У матеріалах для преси угорська сторона звернула увагу на тренера збірної України, а також ексгравця угорського «Ференцвароша»

Угорська федерація футболу у традиційному журналі для журналістів згадала італійського фахівця Андреа Мальдеру, який очолює збірну України, та українського футболіста Олександра Зубкова, який зараз виступає за грецький АЕК. Про це з пресцентру на «Пушкаш Арені» у Будапешті повідомляє «Главком»

Шлях Мальдери від італійського аналітика до тренера збірної України

В одному з матеріалів автори розповіли про кар'єрний шлях Андреа Мальдери, який пройшов шлях від футбольного аналітика до головного тренера національної збірної України. Італієць розпочинав кар'єру за лаштунками футболу, зосереджуючись на аналізі гри, вивченні суперників і тактичній підготовці команд. Згодом він отримав можливість працювати в структурі «Мілана», де співпрацював із такими тренерами, як Леонардо, Массіміліано Аллегрі та Філіппо Індзагі.

Важливим етапом у кар'єрі Мальдери стала робота у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України. У період із 2016-го до 2021 року він долучався до підготовки національної команди, зокрема до аналізу суперників і розробки тактичних рішень. Пізніше італієць працював із Роберто Де Дзербі, продовживши розвиватися як фахівець. Автори матеріалу звернули увагу на його аналітичний підхід до футболу та досвід роботи в різних клубних і збірних середовищах, який став основою для подальшого тренерського шляху.

Добре знайомий угорському футболу Зубков

Інший матеріал присвячений Олександру Зубкову та його кар'єрі, важливою частиною якої став угорський «Ференцварош». Українець пройшов футбольну школу донецького «Шахтаря», а в 2019 році перейшов до будапештського клубу. За три сезони в Угорщині він провів 110 матчів і забив 19 голів, ставши помітним гравцем команди. Автори також відзначили його універсальність, здатність діяти на різних позиціях в атаці та користь для командної гри.

У 2022 році Зубков повернувся до «Шахтаря», де продовжив виступи в українському футболі. Згодом він знову вирушив за кордон: у січні 2025-го приєднався до турецького «Трабзонспора», а влітку 2026 року став гравцем грецького АЕК. Контракт із клубом з Афін розрахований до 2030 року. Окрему увагу в статті приділили виступам українця за національну збірну та його ролі в атаці.

Нагадаємо, що вже за менш ніж пів години Україна гратиме проти Угорщини у Будапешті у межах першого туру Ліги націй

Теги: Андреа Мальдера Олександр Зубков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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