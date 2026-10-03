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Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з клубом із сьомого дивізіону Англії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з клубом із сьомого дивізіону Англії
Крістіан Шевченко представляв збірну України на Чемпіонаті світу U-20 у 2025 році

Крістіан Шевченко є вихованцем академії «Челсі»

Син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка Крістіан продовжить кар’єру в англійському «Шолінзі». Про перехід 19-річного гравця повідомив офіційний сайт клубу, інформує «Главком».

«Шолінг» виступає у сьомому за силою дивізіоні англійського футболу. 

Шевченко є вихованцем академії «Челсі». У грудні 2022 року українець перебрався до молодіжної системи «Тоттенгема».

У липні 2023 року Крістіан став гравцем «Вотфорда», де виступав за молодіжні команди. У липні 2025 року він підписав із клубом професійний контракт. У травні українець залишив «Вотфорд»

Крістіан Шевченко представляв збірну України на Чемпіонаті світу U-20 у 2025 році.

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти. 

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

До слова, «Левом матчу» проти Північної Ірландії став Андрій Ярмоленко

Теги: футбол Андрій Шевченко

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