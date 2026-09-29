Українська бригада арбітрів судитиме матч елітного дивізіону Ліги націй

Вітчизняні судді перетнуться з легендарним португальцем Кріштіану Роналду

Поєдинок чергового туру Ліги націй 2026/27 між національною командою Данії та збірною Португалії розсудить українець Микола Балакін із помічниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Арбітру з Києва допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Олександр Беркут і Віктор Матяш. Четвертим рефері буде Клим Заброда. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть англієць Стюарт Атвелл і український суддя Віктор Копієвський.

Нещодавно Балакін працював у стартовому турі Ліги чемпіонів. На його очах французький «Парі Сен-Жермен» розтрощив братиславський «Слован» (6:1). Також за плечима киянина по матчу в кваліфікації головного єврокубка та українській Прем'єр-лізі.

Поєдинок Данія – Португалія запланований на 1 жовтня. Матч прийме стадіон «Паркен» у Копенгагені. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.