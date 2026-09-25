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«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера
Коннор Кінг (праворуч) пішов на підвищення
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Манкуніанці скористалися міжнародною паузою для кадрових змін

Англійський «Манчестер Юнайтед» запросив Коннора Кінга в тренерський штаб Майкла Карріка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець став асистентом тренера воротарів. 27-річний англієць допомагатиме Крейгу Моусону готувати до матчів Сенне Ламменса та інших кіперів «червоних дияволів». Кінг вісім років пропрацював у «Бернлі», де пройшов шлях від тренера воротарів юнаків до аналогічної посади в першій команді.

Новий безпосередній керівник тренера теж працював у структурі «кларетових». У 2010-2019 роках Моусон був координатором воротарів. Натомість на «Олд Траффорд» він встиг попрацювати з Уле Гуннаром Сульшером, Ральфом Рангніком, Еріком тен Хагом, Рубеном Аморімом.

У новому сезоні МЮ наразі використав двох голкіперів. Згаданий Ламменс провів шість поєдинків, у яких пропустив вісім м'ячів. Зберіг ворота на замку бельгієць лише в одному матчі. Натомість Карлу Дарлоу тричі забив «Брайтон» у єдиному поєдинку Кубка ліги.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ФК Манчестер Юнайтед АПЛ

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