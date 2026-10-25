Вихованець «Шахтаря» дебютним голом не врятував гранд чемпіонату Польщі від поразки

Ексфорвард молодіжної збірної України відкрив лік забитим м'ячам у сезоні

Нападник варшавської «Легії» Богдан В'юнник оформив гол у протистоянні з познанським «Лехом». Про це повідомляє «Главком».

Українець розпочав матч на лаві запасних. На полі він з'явився на 67-й хвилині, замінивши чеського хавбека Міхала Шевчика. На той час «армійці» поступалися в рахунку (0:1).

Саме В'юнник на 74-й хвилині вирівняв становище. Форвард влучно пробив головою з лінії воротарського в затяжній атаці варшав’ян. Та втримати нічию «Легії» не судилося – в доданий арбітром час перемогу «Леху» приніс вінгер Луїс Пальма.

«Армійці» зазнали першої поразки в нинішньому сезоні Екстракляси. «Лех» вийшов у лідери турнірної таблиці (28 очок). Натомість «Легія» йде четвертою (23 пункти). Познанці ще й мають матч у запасі.

В'юнник перебрався до столиці Польщі на фініші трансферного вікна. Кольори варшав'ян він захищає на правах оренди з опцією викупу з гданської «Лехії». Статистика українця – п'ять матчів, один гол.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.