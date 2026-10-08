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Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
фото: LaPresse

Зірковий хавбек близький до повернення на поле

Півзахисник італійського «Наполі» Скотт Мактоміней повернувся до занять у загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Шотландець пропустив понад місяць. Раніше в нього виявили доброякісну серцеву аритмію. Проблеми з м'язовим органом кардіохірурги усунули оперативним втручанням. Поглиблена діагностика підтвердила готовність Мактомінея до навантажень.

Хавбек розпочав третій сезон у лавах «партенопейців». У дебютній кампанії він доклався до чемпіонського титулу «Наполі» та був визнаний найкращим гравцем сезону Серії A. Також торік неаполітанці завоювали Суперкубок Італії.

Мактоміней у нинішньому сезоні провів два матчі в усіх турнірах без результативних дій. У попередній кампанії він зіграв 44 поєдинки загалом, у яких оформив 14 голів і чотири асисти. Контракт шотландця з італійським грандом чинний до літа 2028 року.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: Скотт Мактоміней ФК Наполі Серія А футбол

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