Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса

Макс Доумен гучно заявив про себе в юному віці

Юний хавбек англійського гранда встановив низку досягнень

Півзахисник лондонського «Арсенала» Макс Доумен отримав відразу три сертифікати від Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу довідника.

Талант встановив низку непересічних досягнень у попередньому сезоні. Англійця відзначили як наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора забитого м'яча в Прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Він також увіійшов у список «Клас'27» – рейтингу найяскравіших молодих талантів чоловічого та жіночого футболу.

«Макс – наймолодший гравець у нашому переліку та уособлює зміст Класу'27. Те, що він уже встановив три рекорди Гіннеса до настання свого 17-річчя, є надзвичайним досягненням, тож його історія чітко демонструє, чому саме це покоління гравців викликає такий значний інтерес», – заявив старший редактор видання Том Беккерледж.

Чим відомий Макс Доумен

Уродженець графства Ессекс, до структури лондонського «Арсенала» потрапив у дитячому віці. На рівні англійської Прем'єр-ліги дебютував у серпні торік (15 років 235 днів).

У листопаді минулого року став наймолодшим футболістом основного раунду Ліги чемпіонів. Проти празької «Славії» зіграв у 15 років 308 днів. Побив рекорд колишньої зірочки дортмундської «Боруссії» Юссуфи Мукоко.

У березні цьогоріч оформив перший гол на дорослому рівні, забивши ліверпульському «Евертону» в АПЛ у 16 років 73 дні. Перевершив досягнення вихованця «ірисок» Джеймса Вона.

Наприкінці січня підписав попередню угоду з «Арсеналом». Контракт стане чинним, коли вихованцю «канонірів» виповниться 17 років.

«Арсенал» у сезоні 2026/27

На старті сезону «каноніри» завоювали Суперкубок Англії. У битві за трофей підопічні Мікеля Артети розгромили «Манчестер Сіті» (3:0).

Натомість в п'яти стартових турах АПЛ «Арсенал» набрав 12 очок. Лондонці перемогли «Ковентрі», бірмінгемську «Астон Віллу», столичний «Челсі» та «Сандерленд». Єдиної поразки канонірам завдав «Брайтон» (0:3). Також команда Артети оформила по перемозі в Лізі чемпіонів і Кубку ліги.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.