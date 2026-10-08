Новачок Прем'єр-ліги отримав дозвіл на повернення вболівальників на трибуни

Домашня арена середняка дивізіону раніше потрапила під атаку росіян

Одеський «Чорноморець» у черговому турі української Прем'єр-ліги зможе прийняти глядачів на стадіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

«Моряки» приймуть «Харків» 10 жовтня. «Чорноморцю» дозволили повернути глядачів на трибуни. Щоправда, через безпекову ситуацію кількість квитків у продажу буде обмеженою.

Команда Романа Григорчука лише в стартовому турі зіграла за присутності вболівальників. Матч проти житомирського «Полісся» тоді відвідали 2120 глядачів. «Моряки» програли той домашній поєдинок (1:2).

7 серпня за білого дня російська армія атакувала Одесу та пошкодила стадіон «Чорноморець». У приміщенні арени повибивало вікна, а частину даху споруди знесло. Також травм зазнали працівники фірм, які орендують нерухомість стадіону.

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.