Кейн потрапив у клуб унікальних володарів «Золотого м'яча»

Англієць встановив непересічне досягнення цьогоріч

Форвард мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн став лише п'ятим в історії володарем «Золотого м'яча» в рік завоювання «Золотого бутса». Про це повідомляє «Главком».

Напередодні нападникздобув головний індивідуальний приз у футболі. Раніше він став найкращим бомбардиром національних чемпіонатів під егідою УЄФА. У сезоні 2025/26 Кейн оформив 36 голів у німецькій Бундеслізі та вдруге в кар'єрі отримав «Золотий бутс».

До нього таке досягнення підкорилося німцю Герду Мюллеру, бразильському форварду Роналдо, а також одвічним конкурентам – аргентинцю Ліонелю Мессі (тричі) та португальському нападнику Кріштіану Роналду (двічі). Востаннє подвійним переможцем був Мессі. Така ситуація склалася в 2019 році.

У голосуванні за «Золотий м'яч» Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль. Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

До слова, нещодавно Мбаппе отримав нагороду Onze d'Or найкращому футболісту Європи в сезоні 2025/26. Він набрав 48,2 % голосів. Позаду залишилися Невеш і Кварацхелія.

Нагадаємо, раніше ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026. Головний приз дістався Родрі. Іспанці забрали ще дві нагороди за підсумками Мундіалю.