«Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України

Достроковий фінал турніру відбувся у Львові

Донецький «Шахтар» упевнено переграв київське «Динамо» (3:0) в 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У суботу «гірники» втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Арди Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

Перебіг подій

Розпочали матч команди на рівних. Моментів довелося зачекати до екватору першого тайму. Спершу Гомес розім'яв Бущана дальнім ударом, а потім Очеретько з відскоку відправив м'яч над воротами.

А на 30-й хвилині стався, ймовірно, ключовий епізод поєдинку. Це Михавко в чужому штрафному під час навісу з правого флангу відмахнувся від Очеретька. Як наслідок, оборонець «біло-синіх» отримав пряму червону.

«Динамо» відразу перейшло до оборони, а «гірники» різко збільшили тиск на ворота гостей. Бущан упорався з непростими ударами Аліссона та Назарини. Та «Шахтар» таки зумів відкрити рахунок до перерви – Мендоза підхопив м'яч після кутового та низом відправив у сітку з меж штрафного.

Столичний гранд спробував перехопити ініціативу на старті другої половини. Однак, до справжньої гостроти справа не дійшла. Зате команда Турана в ці хвилини ледь не подвоїла перевагу зусиллями Педро Енріке (сейв) або Мендози (мимо).

Та поступово запал «Динамо» згас. Шахтар же повернув м'яч під контроль, а невдовзі фактично зняв усі запитання щодо переможця поєдинку. Аліссон виконав навіс від лінії поля, а Ізакі головою переграв Бущана з лінії воротарського майданчика.

На цьому «гірники» не зупинилися. Фінальні хвилини зустрічі підопічні Турана провели в атаках. Як наслідок, киянам довелося втретє виймати м'яч із воріт. Ізакі проштовхнув м'яч у штрафний на Аліссона, а той холоднокровно переграв Бущана – 3:0 у підсумку.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Шахтар» – «Динамо» – 3:0

Голи: Мендоза, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.