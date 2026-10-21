Травматичний матч ПСЖ та розгром від «Сіті»: результати Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27 за 20 жовтня

Поєдинок чинного чемпіона головного єврокубка видався важким через втрату кількох ключових виконавців

Після насичених тижнів у національних першостях найкращі команди Європи повернулися на євроарену, зігравши перші матчі третього туру Ліги чемпіонів. Про найцікавіші події 20 жовтня в цьому огляді повідомляє «Главком».

ПСЖ переміг «Барселону» у травматичному матчі

ПСЖ здолав «Барселону» з рахунком 4:2 у результативному та напруженому протистоянні Ліги чемпіонів. Парижани відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Дуе, проте після перерви Еспарт зрівняв результат. Ернандес ще раз вивів французів уперед, а після влучного удару Ямаля на 79-й хвилині на табло знову з'явився рівний рахунок 2:2. Утім, наприкінці зустрічі ПСЖ організував потужний фінішний тиск і забив ще двічі: вирішальні м’ячі на свій рахунок записали Вітінья та Руїс.

Сам матч також супроводжувався великими проблемами зі здоров’ям у футболістів. Спершу з гри вибув Усман Дембеле через дискомфорт у задній поверхні стегна, через що на поле вийшов Ферран Торрес. Далі довелося зробити заміну вже Барселоні, адже Дані Ольмо отримав м'язове пошкодження уже за шість хвилин. На цьому епізоди травм не завершилися, адже найсерйозніші проблеми зі здоров'ям отримав Хвіча Кварацхелія, який не міг самостійно йти після матчу. На тій же 59-й хвилині заміну отримав і Маркіньйос, однак він, на відміну від свого одноклубника, залишив поле самостійно.

Фоден оформив хет-трик проти АЕКа Зубкова

Головним героєм гри «Манчестера Сіті» проти АЕКа став нестримний Філ Фоден. Англійський півзахисник оформив блискучий хет-трик: розпочав свій парад голів на 34-й хвилині, а по перерві додав до розгрому ще два м’ячі на 65-й та 76-й хвилинах. До цього Андерсон відкрив рахунок уже на 12-й хвилині зустрічі, а Шеркі на 57-й хвилині зробив перевагу «містян» абсолютно комфортною.

Гості ж натомість відповіли лише єдиним голом Піліоса на початку другого тайму, який на короткий час скоротив відставання до 1:2. Проте цей момент не зламав господарів, бо «Манчестер Сіті» впевнено довів матч до нищівного для суперника результату. Не допоміг грецькій команді і вихід на поле Олександра Зубкова, який, хоч і виконав два удари, але серйозно загострити гру в атаці так і не зміг.

«Ліверпуль» і «Наполі» перемогли в матчах із сімома голами

Одразу два матчі закінчилися з надрезультативним рахунком 4:3. Одним з них була дуель «Ліверпуля» проти «Вільярреала», під час якої англійський клуб другий матч поспіль пропустив тричі. Почався матч з того, що іспанці приголомшили трибуни двома швидкими голами від Мікаутадзе та Кардони. Однак «червоні» продемонстрували характер і ще до перерви відновили паритет завдяки зусиллям Макаллістера та Араухо. У другому таймі той же Макаллістер оформив дубль, а Вірц довів перевагу англійців до 4:2. І хоча Олувасеї наприкінці повернув гостям надію, «Ліверпуль» все ж утримав переможний рахунок 4:3.

Не менш напруженим видався поєдинок «Наполі» проти «Буде-Глімта», де італійці також святкували успіх з аналогічним рахунком. Політано вивів господарів уперед уже на першій хвилині, а Мактоміней відзначився двічі, однак вперті норвежці щоразу знаходили чим відповісти, граючи в такий собі «пінг-понг». Однак вирішальним у матчі став трагічний для гостей автогол Бйортуфта на 88-й хвилині, який закріпив лідерство «Наполі» вперед і навіть попри гол Фета на компенсованих хвилинах уже нічого не змінив на користь норвежців.

Наступний змагальний день третього туру Ліги чемпіонів пройде вже сьогодні, 21 жовтня. Зокрема, під час нього «Шахтар» зіграє важливий поєдинок проти «Інтера».

З усіма матчами, зіграними 20 жовтня, можна ознайомитися нижче.

Ліга чемпіонів 2026/27. Етап ліги. Третій тур (20 жовтня)

«Сабах» – «Боруссія» Дортмунд 1:2 (1:1)

Голи: Маккарті (39) – Гірассі (10, 53)

«Фенербахче» – «Славія» 2:2 (2:1)

Голи: Айдин (4), Грінвуд (11) – Провод (15), Качор (90)

«Ліверпуль» – «Вільярреал» 4:3 (2:2)

Голи: Макаллістер (36, 65), Араухо (45+2), Вірц (68) – Мікаутадзе (4), Кардона (29), Олувасеї (87)

«Манчестер Сіті» – АЕК 5:1 (2:0)

Голи: Андерсон (12), Фоден (34, 65, 76), Шеркі (57) – Піліос (52)

«Наполі» – «Буде-Глімт» 4:3 (2:1)

Голи: Політано (1), Мактоміней (41, 75), Бйортуфт (автогол, 88) – Гауге (27), Гелмерсен (62), Фет (90+4)

«Порту» – ПСВ 0:1 (0:0)

Голи: Тіл (57)

ПСЖ – «Барселона» 4:2 (1:0)

Голи: Дуе (38), Ернандес (72), Вітінья (81), Руїс (86) – Еспарт (55), Ямаль (79)

«Рома» – «Слован» 4:0 (2:0)

Голи: Ермосо (21), Моліна (39), Пізіллі (52), Мален (56)

«Штутгарт» – «Атлетіко» 1:1 (1:0)

Голи: Левелінг (36) – Альварес (47)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що попередній змагальний день Ліги чемпіонів точно не розчарував прихильників футболу.