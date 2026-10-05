Мальдера обрав стартовий склад збірної України на матч Ліги націй проти Угорщини

Українська збірна перед першим поєдинком проти угорців

«Синьо-жовті» вийдуть на поле в новому кадровому поєднанні

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Андреа Мальдерою визначився з переліком основних футболістів на 4-й тур Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Матч Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Стартовий склад збірної України на матч проти Угорщини

Анатолій Трубін із лісабонської «Бенфіки» знову відповідатиме за останній рубіж національної команди. На флангах оборони зіграють Ілля Крупський («Харків») та представник київського «Динамо» Тарас Михавко. У центрі з'являться Ілля Забарний з французького «Парі Сен-Жермен» і оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій.

У середній лінії зіграють вінгер Віктор Циганков («Аякс»), дует Олега Очеретька та Єгора Назарини з донецького «Шахтаря» і півзахисник «Полісся» Владислав Велетень. На вістрі атаки вийдуть Матвій Пономаренко з «Динамо» та форвард «Полісся» Ігор Краснопір.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Крупський, Забарний, Сарапій, Михавко – Циганков, Очеретько, Назарина, Велетень – Пономаренко, Краснопір.

Історія очних зустрічей

Досі команди зіграли три поєдинки. Суперники наразі грають безкомпромісно. Зокрема, угорська збірна здобула дві перемоги в спарингах 1992 року.

Натомість у стартовому турі нинішнього сезону Ліги націй перемогу оформила збірна України (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Сікан. Вінгер Назаренко під завісу поєдинку отримав червону картку.

До слова, нещодавно Україна розгромно програла збірній Північної Ірландії домашній матч Ліги націй. «Зелено-біла армія» оформила три голи без відповіді. Двічі «синьо-жовті» пропустили до середини першого тайму.

Нагадаємо, раніше збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.