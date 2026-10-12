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Судаков оформив перший у 2026 році гол і отримав порцію компліментів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Судаков оформив перший у 2026 році гол і отримав порцію компліментів
Георгій Судаков став «джокером» гранда
фото: LUSA

Українець забезпечив португальському гранду перемогу

Півзахисник збірної України Георгій Судаков напередодні забитим м'ячем доклався до перемоги лісабонської «Бенфіки» над «Віторією» з Гімарайнша (2:0). Про це повідомляє «Главком».

Український хавбек розпочав матч на лаві запасних. На полі він з'явився на 73-й хвилині. А вже за якихось дві хвилини Судаков опинився в обіймах партнерів – на вході в штрафний він отримав передачу Ечеверрі та влучно пробив із-під оборонця.

За даними порталу SofaScore, Судаков провів ідеальний поєдинок. За 17 хвилин на полі він оформив гол, віддав одну ключову передачу, виконав вісім точних пасів із восьми та один точний навіс (одна спроба). Оцінка українця за матч – 7,8 бала.

«Дуже важливий гол. Мене багато запитували про його результативні передачі та забиті м'ячі. Сьогодні він провів на полі значно менше часу, але зумів відзначитися. Цей гол був для команди надзвичайно важливим, бо закріпив нашу перевагу в матчі. Це також дуже важливо для самого Судакова. Він уже давно очікував цього моменту. Не скажу, що це полегшення, але це справді вкрай важлива подія для нього», – наводить Record слова керманича «орлів» Марку Сілви.

У нинішньому сезоні Судаков загалом зіграв 14 поєдинків. До свого активу він записав один гол і один асист. Контракт українця з «Бенфікою» розрахований до літа 2029 року.

«Уперше за довгий час. Сумував за цим відчуттям», – лаконічно відреагував на перший з грудня 2025-го гол сам Судаков в Instagram.

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол тренер ФК Бенфіка ФК «Віторія» (Ґімарайнш) Георгій Судаков

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