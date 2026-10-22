Оборонець збірної України провів ювілейний матч за «Шахтар»

Центрбек досягнув солідної позначки в доволі молодому віці

Українець Валерій Бондар зіграв 200 матчів у футболці донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Особливим для оборонця став поєдинок третього туру основного раунду Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера» (0:1). Центрбек вийшов у старті «гірників». На полі він провів усі 90 хвилин.

Найбільше матчів Бондар зіграв за «Шахтар» в українській Прем'єр-лізі (138). Натомість в єврокубках оборонець провів 51 поєдинок. Зате в Кубку та Суперкубку України за його плечима 10 та один матч відповідно.

Бондар – вихованець «гірників». За першу команду «Шахтаря» він дебютував у сезоні 2018/19. У списку гвардійців вітчизняного гранда центрбек наразі йде в четвертому десятку. Для потрапляння у чільну десятку треба зіграти щонайменше 300 поєдинків.

До слова, раніше Караваєв провів ювілейний матч в УПЛ. Оборонець «Шахтаря» досягнув показника 300 матчів в елітному дивізіоні. Раніше він виступав за київське «Динамо», луганську «Зорю» і «Севастополь».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек упродовж кар'єри виступав лише за «гірників».