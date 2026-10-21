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Скандальний нападник «Славії» показав непристойний жест судді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скандальний нападник «Славії» показав непристойний жест судді
Томаш Хори «славиться» своїми емоційними зривами
фото: ФК «Славія»

Томаш Хори не зміг стримати себе під час матчу чемпіонату Чехії 

Нападник празької «Славії» Томаш Хори знову опинився в центрі скандалу через свою поведінку на футбольному полі під час матчу чемпіонату Чехії проти «Градець-Кралове». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISport. 

Чергова червона картка Хори

Інцидент стався в суботу, 17 жовтня, під час матчу чемпіонату Чехії проти «Градець-Кралове», який завершився без голів. Хори показав середній палець у бік арбітра Вшетечки та отримав червону картку. За інформацією чеського видання Blesk, цей епізод може остаточно ускладнити становище нападника в першій команді чемпіонів Чехії.

31-річний футболіст уже неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через свою поведінку на полі. Водночас він залишається результативним нападником: на його рахунку 41 гол за «Славію», з якою він двічі ставав чемпіоном Чехії. Колишній тренер збірної Чехії Іван Гашек також залучав Хори до національної команди, зокрема на Чемпіонаті світу 2026.

Після витівки Хори вболівальники дуже розлютилися на гравця. Вони закликали серйозно попрацювати над його емоційним станом, звернувшись до психіатра. Водночас ментальний коуч Якуб Грубеш, який працює зі спортсменами, вважає, що заклики відправити футболіста до психіатра надто категоричні. На його думку, важливо не позбавити нападника емоційності, а навчити його керувати власними реакціями.

Не був надто задоволеним гравцем і головний тренер «Славії» Їндріх Трпішовський. Після матчу він відкрито висловив своє обурення на адресу свого нападника та підтвердив, що Хори не поїде з командою до Стамбула на майбутній матч Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». «Я навіть бачити його не хочу», – сказав Трпішовський, охарактеризувавши цей інцидент як абсолютно безглуздий вчинок, а не емоційну реакцію в розпалі гри.

Чи є шанс у Хори виправитися? 

Як приклад футболіста, якому вдалося впоратися з повторюваними зривами, Грубеш навів уругвайського нападника Луїса Суареса. Протягом кар'єри той тричі кусав суперників: Баккала під час виступів за «Аякс» у 2010 році, Браніслава Івановича з «Челсі» у 2013-му та Джорджо К'єлліні на чемпіонаті світу 2014 року. Після останнього інциденту Суарес отримав чотиримісячну дискваліфікацію, а згодом перейшов до «Барселони». Футболіст тоді розповідав, що отримує психологічну допомогу.

На думку Грубеша, Хори також може навчитися краще контролювати свої емоції без необхідності щоденних занять. «Нам не потрібно зустрічатися щодня – достатньо одного разу на тиждень. Можна використовувати заспокійливі техніки, короткі дихальні вправи, розслаблення м'язів або певні фрази для внутрішнього діалогу. Над усім цим можна працювати», – пояснив фахівець.

Нагадаємо, що двоє футболістів збірної Антигуа і Барбуда отримали червоні картки, бо смикали суперника за волосся

Теги: футбол ФК Славія (Прага)

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