Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Гаррі Кейн визначився з клубом, у якому має намір продовжити кар'єру

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Гаррі Кейн визначився з клубом, у якому має намір продовжити кар'єру
Англієць став найкращим бомбардиром топ-5 ліг Європи минулого сезону
фото: Instagram Гаррі Кейн

Гаррі Кейн поставить підпис під новим контрактом з «Баварією»

Англійський нападник Гаррі Кейн досяг домовлеості з «Баварією» щодо прдовження контракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського інсайдера Фабріціо Романо.

Нова угода між 33-рчним футболістом та мюнхенським грандом буде розрахована до літа 2029 року. Діючий контракт спливає вже наприкінці сезону 2026/27.

Англієць та керівництво «Баварії» узгодили усі питання щодо зарплатні та терміну угоди. Підпис Кейна у контракті з 'явиться найближчим часом.

У поточному сезоні на рахунку Гаррі Кейна дев'ять матчів на клубноу рівні, вісім забитих м'ячів та чотири гольові передачі.

«Баварія» йде на третьому місці Бундесліги, маючи у своєму активі 11 залікових балів.

До слова, Ерлінг Голанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів: норвежець забив перші 60 голів у турнірі за 60 матчів.

Нагадаємо, Давіде Нікола став новим головним тренером італійської «Венеції».

Теги: Гаррі Кейн ФК Баварія футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бредлі Барколя відзначився першими результативними діями у англійському клубі
Перфоманс ексгравця «Кривбаса»: ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів
Вчора, 21:44
Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
Ліонель Мессі назвав 10 майбутніх зірок футболу
13 жовтня, 18:30
Олександр Протченко раніше працював з молодіжними командами «Кудрівки»
Президент «Кудрівки» розповів, хто надалі тренуватиме команду
13 жовтня, 16:57
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
5 жовтня, 17:54
З 2022 року склад містян захищає Ерлінг Голанд
«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело
25 вересня, 17:28
УЄФА відмовилася розводити Ірландію та Ізраїль під час жеребкування турнірів під своєю
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
24 вересня, 18:07
Андреас Крістенсен зазнав травми
«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
23 вересня, 19:56
Ліонель Мессі заив 24 гол у поточному сезоні
«Інтер Маямі» з голами Мессі та Суареса розписав нічию у матчі MLS
21 вересня, 10:39
Колекція United 93 вийшла паралельно з річницею авіакатастрофи 11 вересня 2001 року
Англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи
18 вересня, 23:17

Футбол

Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри
Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри
Гаррі Кейн визначився з клубом, у якому має намір продовжити кар'єру
Гаррі Кейн визначився з клубом, у якому має намір продовжити кар'єру
Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА
Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА
Перевершив Мессі та Роналду: Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів
Перевершив Мессі та Роналду: Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів
Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу
Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
74K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua