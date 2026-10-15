Гаррі Кейн визначився з клубом, у якому має намір продовжити кар'єру

Гаррі Кейн поставить підпис під новим контрактом з «Баварією»

Англійський нападник Гаррі Кейн досяг домовлеості з «Баварією» щодо прдовження контракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського інсайдера Фабріціо Романо.

Нова угода між 33-рчним футболістом та мюнхенським грандом буде розрахована до літа 2029 року. Діючий контракт спливає вже наприкінці сезону 2026/27.

Англієць та керівництво «Баварії» узгодили усі питання щодо зарплатні та терміну угоди. Підпис Кейна у контракті з 'явиться найближчим часом.

У поточному сезоні на рахунку Гаррі Кейна дев'ять матчів на клубноу рівні, вісім забитих м'ячів та чотири гольові передачі.

«Баварія» йде на третьому місці Бундесліги, маючи у своєму активі 11 залікових балів.

До слова, Ерлінг Голанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів: норвежець забив перші 60 голів у турнірі за 60 матчів.

Нагадаємо, Давіде Нікола став новим головним тренером італійської «Венеції».