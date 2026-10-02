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Україна поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги націй

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги націй
Україна у домашньому матчі не змогла взяти очки проти головних конкурентів у групі
фото: УАФ

Підопічні Андреа Мальдери тричі пропустили від північноірландців

Національна збірна України з футболу зазнала поразки проти Північної Ірландії у матчі лідерів групи В2 Ліги націй УЄФА 2026/2027. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу 

Україна важко розпочала матч проти Північної Ірландії та вже на 9-й хвилині пропустила після стандарту. Сталося це тоді, коли Трей Х'юм подав із кутового, після чого Том Атчесон скинув м'яч головою, а Кейрон Браун із близької відстані переграв Дмитра Різника. Після перевірки VAR арбітр підтвердив взяття воріт.

Українці намагалися швидко відігратися, проте Північна Ірландія компактно оборонялася та не дозволяла легко наближатися до свого штрафного. Найкращий момент України в першій половині мав Едуард Сарапій. Півзахисник потужно пробив із-за меж штрафного майданчика в напрямку верхнього кута, але Пірс Шарлес виконав складний сейв. Ще кілька нагод виникли у Георгія Судакова, який спершу пробив у руки воротарю після передачі Романа Яремчука, а потім не влучив у ворота.

Водночас Північна Ірландія залишалася небезпечною під час стандартів і на 22-й хвилині подвоїла перевагу, коли Кіран Моррісон виконав простріл, а Айзек Прайс головою відправив м'яч у ворота.

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Після перерви Україна активніше пішла вперед і вже на старті другого тайму створила кілька хороших можливостей. Микола Матвієнко після передачі Олега Очеретька пробив поруч зі стійкою, а згодом Судаков намагався завершити атаку дальнім ударом. Північна Ірландія при цьому отримувала простір для контратак і кілька разів могла збільшити перевагу.

На 61-й хвилині господарі забили втретє. Сталося це після епізоду, де Різник не зміг обробити м'яч належним чином, через що він залетів у ворота. Україна намагалася не здаватися і продовжила шукати можливості для голу. Найближчим до цього був Данило Сікан: після удару нападника м'яч влучив у праву стійку. Ще один момент мав Георгій Судаков, який пробив над воротами, а наприкінці зустрічі українці кілька разів намагалися загострити ситуацію подачами з флангів та кутових. Змінити рахунок не вдалося – Північна Ірландія перемогла Україну з рахунком 3:0.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення

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Теги: Збірна України Ліга націй Микола Матвієнко Данило Сікан Едуард Сарапій Георгій Судаков футбол

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