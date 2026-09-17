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«Шахтар» на класі переграв друголігові «Вільхівці» в Кубку України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» на класі переграв друголігові «Вільхівці» в Кубку України
«Гірники» оформили розгромну перемогу
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» здобули путівку в наступний раунд напіврезервним складом

Закарпатські «Вільхівці» поступилися донецькому «Шахтарю» (0:3) в 1/16 фіналу Кубка України. про це повідомляє «Главком».

Підопічні Арди Турана швидко захопили ініціативу. Проте, господарі витримали стартовий натиск «гірників». Упевнено на лінії діяв Абрамов, який впорався з ударами Раяна, Азарові та Цуканова.

Зрештою, «Шахтар» повів у рахунку завдяки стандарту. На 30-й хвилині вітчизняний гранд отримав право на штрафний метрів за 35 до воріт. До м'яча підійшов Назарина й несподіваним прямим ударом поцілив у верхній кут.

Подвоїти перевагу «гірників» міг Обах. Утім, після стінки з Еліасом трохи не влучив у дальній. Зате все вдалося Карвалью, який перед перервою отримав у штрафному передачу Азарові та холоднокровно відправив м'яч у кут.

У другій половині моменти мали обидва колективи. Ось Криськів пробив у поперечину головою після навісу Назарини. Згодом двічі не переграв голкіпера «Вільхівців» Бруніньйо. Закарпатець же Фундук невдало спробував закинути Фесюну за комірець з центрального кола, а Боцьків не скористався своєю нагодою.

Крапку в протистоянні поставив Цуканов. Хавбек «гірників» найкраще зорієнтувався після заблокованого удару Криськіва та відправив м'яч у сітку з меж штрафного. Господарі намагалися розмочити рахунок у фінальні хвилини, але уникнути розгрому не змогли.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Вільхівці» – «Шахтар» – 0:3

  • Голи: Назарина, 30, Карвалью, 44, Цуканов, 72

До слова, київське «Динамо» скромно здолало «Ниву» з Вінниці в 1/16 фіналу Кубка України. Єдиний м'яч оформив оборонець столичного гранда Тіаре. Матч відбувся на штучному покритті.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України. У складі «поліських вовків» голами відзначилися нападник Гайдучик і вінгер Андраде. Поєдинок переривали повітряні тривоги.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Шахтар»

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