Збірна Франції здобула першу перемогу під керівництвом Зідана

З голом Мбаппе французи переграли Туреччину у матчі Ліги націй

25 вересня відбувся матч першого туру групового етапу Ліги націй між збірними Туреччини та Франції. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Коджаелі на стадіоні «Ізміт». Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом.

Для Франції цей матч став перший під керівництвом Зінедіна Зідана.

Гостя перемогу приніс точний удар, автором якого став Кіліан Мбаппе, який згодом був замінений через травму. Туреччина мала декілька непоганих шансів, проте жоден з них реалізувати не зуміла. На 87-й хвилині матчу червону картку за гру рукою поза штрафним майданчиком отримав голкіпер господарів поля Угурджан Чакир.

Турнірна таблиця групи A1 Ліги націй після першого туру

фото: SofaScore

Ліга націй. Група А1. Перший тур

Туреччина – Франція – 0:1

Гол: Мбапе, 54

До слова, збірна України переграла Угорщину у першому турі Ліги націй.