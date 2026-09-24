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«Мбаппе час прокидатися». Чемпіон світу-1998 розкритикував форварда за брак титулів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мбаппе час прокидатися». Чемпіон світу-1998 розкритикував форварда за брак титулів
Кіліан Мбаппе став чемпіоном світу в 19 років
фото: EFE

Капітанові збірної Франції дорікнули за низьку ефективність

Колишній нападник національної команди Франції Крістоф Дюгаррі різко висловився про лідера атак «триколірних» Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

Ветеран розніс форварда французької збірної за орієнтацію на забиті м'ячі. Натомість Дюгаррі бачить проблему Мбаппе в невеликій кількості трофеїв. Сам екснападник жодного разу не забив більше дев'яти голів за сезон, а власну колекцію поповнив титулом чемпіона світу та Європи.

«Мбаппе час прокидатися. Він багато забиває, з цим жодних проблем, але він більше не здобуває титули. Із «Реалом» він нічого не виграє. Зі збірною Франції теж. У якийсь момент йому доведеться почати вигравати турніри. І Зізу казатиме Мбаппе приблизно те ж: «Ти хочеш, аби ми перемагати, чи просто забивати свої мячі та викабелюватися?» – заявив Дюгаррі.

Мбаппе дебютував у збірній Франції у 2017 році. З тих пір він тріумфував на Чемпіонаті світу 2018 та виграв Лігу націй 2020/21. Також форвард дійшов до фіналу Мундіалю-2022.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Кіліан Мбаппе

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