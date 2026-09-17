Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юний українець підписав контракт із «Реалом»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Юний українець підписав контракт із «Реалом»
Самуель Осіпович пішов на підвищення в Іспанії
фото: Instagram

Талант приєднався до академії Королівського клубу

Вихованець київської ДЮСШ «Прогрес Софіївський» Самуель Осіпович перейшов у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Юніор уклав угоду з академією «вершкових». Український талант приєднається до команди U-14 іспанського гранда. Осіпович тренується в Іспанії кілька років.

Спершу він займався в «Нуево Боадільї» з передмістя Мадрида. Влітку 2025 року він перебрався у «Леганес». Тепер Осіпович перейшов на новий рівень, приєднавшись до знаменитої «Ла Фабрики» столичного гранда.

Талант 2013 року народження став черговим українцем у структурі «Реала». У першій команді «вершкових» залишається голкіпер Андрій Лунін. Натомість в третій команді мадридців опинився воротар Ілля Волошин.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Реал» Моурінью посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії
Жозе Моурінью перевершив свій найкращий результат на старті сезону Ла Ліги з «Реалом»
Вчора, 15:51
Франко Мастантуоно недарма порівнюють з Ліонелем Мессі
Аргентинець з контрактом у «Реалі» побив цікавий рекорд Мессі
13 вересня, 16:00
Тібо Куртуа вирішив узяти паузу з «червоними дияволами»
Лідер «Реала» відмовився від виступів за європейську збірну
9 вересня, 17:26
Пабло Гарсія продовжить кар'єру у «Расінгу»
Відомий іспанський клуб позбувся свого вихованця заради ексгравця «Реала» – футболіст не стримав сліз (відео)
3 вересня, 22:30
Рауль Асенсіо переконав суддів у невинуватості
Оборонець «Реала» виправданий у справі про поширення інтимного відео
3 вересня, 17:14
Рауль Асенсіо нетверезим сів за кермо
Футболіста «Реала» позбавили водійських прав на вісім місяців через водіння у нетверезому стані
2 вересня, 18:43
Антоніо Рюдігер зосередиться на виступах за клуб
Ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній
1 вересня, 19:49
Серхіо Мартінес змінить провінцію на столицю
«Реал» узгодив трансфер вундеркінда з Іспанії – джерело
29 серпня, 21:58
Джуд Беллінгем стане популярнішим в Україні
Лідер «Реалу» вийшов у люди з охоронцем із тризубом на руці
5 серпня, 22:01

Новини

Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи
Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
Юний українець підписав контракт із «Реалом»
Юний українець підписав контракт із «Реалом»
У легендарного шотландського футболіста лікарі виявили важкий діагноз
У легендарного шотландського футболіста лікарі виявили важкий діагноз
Стала відома дата жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Стала відома дата жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
137K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
102K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
64K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua