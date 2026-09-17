Юний українець підписав контракт із «Реалом»

Самуель Осіпович пішов на підвищення в Іспанії

Талант приєднався до академії Королівського клубу

Вихованець київської ДЮСШ «Прогрес Софіївський» Самуель Осіпович перейшов у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Юніор уклав угоду з академією «вершкових». Український талант приєднається до команди U-14 іспанського гранда. Осіпович тренується в Іспанії кілька років.

Спершу він займався в «Нуево Боадільї» з передмістя Мадрида. Влітку 2025 року він перебрався у «Леганес». Тепер Осіпович перейшов на новий рівень, приєднавшись до знаменитої «Ла Фабрики» столичного гранда.

Талант 2013 року народження став черговим українцем у структурі «Реала». У першій команді «вершкових» залишається голкіпер Андрій Лунін. Натомість в третій команді мадридців опинився воротар Ілля Волошин.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.