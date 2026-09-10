ПСВ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

«Гірники» прикро програли ПСВ два роки тому

На старт у турнірі вийде чемпіон України

Сьогодні, 10 вересня 2026 року, ПСВ із нідерландського Ейндговена на арені «Філіпс» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСВ – «Шахтар»

Лідером симпатій на 11:40 10 вересня стала команда Петера Боса, переконані фахівці GGBET. На потенційний успіх чемпіона Нідерландів закладено коефіцієнт 1,53. Натомість на ймовірну перемогу «гірників» виставлено кеф 5,82. Підсумкову нічию оцінено балом 4,87. Тим часом на виїзну перемогу «Шахтаря» (1:0) запропоновано коефіцієнт 16,58. Зате на тотал менше 1,5 закладено кеф 5,92.

Передматчевий стан команд

ПСВ підходить до протистояння в доброму гуморі. «Червоно-білі» оформили чотири перемоги поспіль в Ередивізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Боса розтрощили «Утрехт» (6:1). Забитими м'ячами відзначилися вінгер ван Боммель, хавбек Тіль (дубль), оборонець Мауро Жуніор, півзахисник Мейнанс і оборонець Дест. А минулої суботи ейндговенці розібралися з амстердамським «Аяксом» (3:1). Голи оформили форвард Пепе, центрбек Гертрейда та вінгер Байрактаревіч.

Натомість «Шахтар» наприкінці літа поступився житомирському «Поліссю» (0:2). Реабілітувалася команда Арди Турана в наступному турі. «Гірники» здобули вольову перемогу над львівськими «Карпатами» (2:1). Забиті м'ячі до свого активу записали нападник Мейрелліш і вінгер Аліссон. Вітчизняний гранд вийшов у співлідери Прем'єр-ліги, набравши 12 очок за п'ять турів.

Орієнтовні склади команд

ПСВ: Коварж – Дест, Гертрейда, Обіспо, Костіч – Сано, Тіль, Фернандес – Перішіч, Пепі, ван Боммель

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина, Очеретько, Гомес – Аліссон, Еліас, Невертон

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вдруге. Перше рандеву суперників трапилося у сезоні 2024/25 Ліги чемпіонів. Тоді жереб звів ПСВ із «гірниками» в основному раунді турніру.

Матч відбувся в Ейндговені. У результативному поєдинку гору взяв нідерландський гранд (3:2). Після голів форварда Сікана та вінгера Зубкова «Шахтар» вів у рахунку до 87-ї хвилини. Та потім пропустив тричі – забиті м'ячі оформили хавбек Тілльман (дубль) та нападник Пепі.

Де дивитися матч ПСВ – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».