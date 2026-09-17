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Стала відома дата жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стала відома дата жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
11 представників УПЛ зіграють в 1/8 фіналу

Наразі визначено 15 учасників 1/8 фіналу Кубка України

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України відбудеться 18 вересня, початок – о 10:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Пряма трансляція – на YouTube-каналі УАФ.

Наразі визначено 15 учасників 1/8 фіналу. Матч 1/16 фіналу «Тростянець» – «Чернігів» через повітряну тривогу не відбувся у визначену дату. Нова дата матчу – 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).

Учасники жеребкування 1/8 фіналу:

  • 11 представників УПЛ: «Кривбас» (Кривий Ріг), «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський), «Лівий Берег» (Київ), «Зоря» (Луганськ), «Полісся» (Житомир), «Динамо» (Київ), «Харків» (Харків), «Верес» (Рівне), ЛНЗ (Черкаси), «Шахтар» (Донецьк), «Карпати» (Львів).
  • Два представники Першої ліги ПФЛ: «Металіст» (Харків), «Олександрія» (Олександрія).
  • Два представники ААФУ: «Маяк» (Сарни), «Новий Розділ» (Новий Розділ).
  • Переможець пари «Тростянець» – «Чернігів».

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

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