Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер збірної РФ оцінив можливість повернення російського футболу на міжнародну арену

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тренер збірної РФ оцінив можливість повернення російського футболу на міжнародну арену
Карпін: За моїми відчуттями, у плані допуску нічого не змінилося

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін не відчуває наближення моменту допуску збірних та клубів з країни-агресора до міжнародних турнірів. Про це повідомляє «Главком».

«За моїми відчуттями, у плані допуску нічого не змінилося. Поки що наближення не відчуваю», – сказав Карпін на презентації форми збірної Росії.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Як повідомлялося, російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви.

Жадсон потрапив до переліку учасників виставкової гри – прощального матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російських олігархів Усманова та Фрідмана виключено зі санкційного списку ЄС
Санкції проти Усманова та Фрідмана. Литва зробила жорстку заяву
Вчора, 16:48
Особлива економічна зона «Алабуга» в Татарстані, де Росія виробляє ударні безпілотники
Ворог знайшов спосіб наростити виробництво дронів: у планах 28 тисяч на рік
21 вересня, 05:40
Путін закликав росіян прийти на вибори
Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми
16 вересня, 18:19
Російські КАБи влучили у житловий сектор Сум
Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених
16 вересня, 15:29
Буданов наголосив, що готовність Латвії до можливих дій Росії може вплинути на рішення Кремля
Буданов розповів, на яку саме країну Балтії може напасти Росія
11 вересня, 16:52
Комбінат повністю зупинив виробничі процеси
Кам’янське оголосило День жалоби за загиблими на гіганті «Каметсталь»
5 вересня, 14:15
Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
30 серпня, 19:33
Житомиряни вміють протистояти «гірникам»
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч четвертого туру УПЛ Реклама
29 серпня, 12:55
Федеральним відомствам доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
27 серпня, 22:10

Новини

«Ми слідкували за багатьма гравцями». Пресконференція Мальдери перед матчем з Угорщиною
«Ми слідкували за багатьма гравцями». Пресконференція Мальдери перед матчем з Угорщиною
Тренер збірної РФ оцінив можливість повернення російського футболу на міжнародну арену
Тренер збірної РФ оцінив можливість повернення російського футболу на міжнародну арену
Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться за пояс WBA Super
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться за пояс WBA Super
Визначився суперник України у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Визначився суперник України у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Призидент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно
Призидент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
51K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua