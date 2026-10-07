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УАФ знайшла кандидатів на заміну Андреа Мальдері – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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УАФ знайшла кандидатів на заміну Андреа Мальдері – джерело
Андреа Мальдера біля керма команди замінив Сергія Реброва
фото: пресслужба УАФ

Андреа Мальдера очолив збірну України у травні 2025 року

УАФ визначилась з двома кандидатами на пост головного тренера збірної України у випадку звільнення Андреа Мальдери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Першим кандидатом на заміну італійському фахівцеві є Олег Лужний, який у вересні цього року очолив юнацьку команду синьо-жовтих. Другим за пріорітетністю є Мирон Маркевич, який вже має досвід роботи зі збірною.

Збірна України посідає третє місце групи В2 Ліги націй, маючи у своєму активі чотири очки. У листопаді команда Мальдери зустрінеться з Пічнічною Ірландією (14 листопада) та Грузією (17 листопада).

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

УАФ знайшла кандидатів на заміну Андреа Мальдері – джерело фото 1
фото: SofaScore

До слова, Україна у ключовому матчі групи поступилася Угорщині у Лізі націй.

Раніше Ліонель Мессі провів прощальний матч у складі збірної Аргентини – віцечемпіони світу вдома здолали Бенін.

Теги: Збірна України Андреа Мальдера футбол

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