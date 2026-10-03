Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 жовтня 2026 року
Ніч на 3 жовтня відзначилася ударом дронів по окупованому Донецьку – у місті зникло світло. Збірна України зазнала болючої поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3. Водночас Трамп відмовився від заборони експорту дизеля. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 жовтня.
Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло
Безпілотники атакували окупований Донецьк – внаслідок удару в місті зникло електропостачання. Деталі атаки та наслідки уточнюються.
Збірна України програла Північній Ірландії 0:3
Українська збірна зазнала поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3 у матчі Ліги націй – один із найневдаліших виступів у нинішньому розіграші.
Трамп відмовився від заборони експорту дизеля
Президент США відмовився від планів заборонити експорт дизельного палива і запевнив, що нафти буде вдосталь.
Український Mirage вперше збив «Бандероль» з авіагармати
Українські льотчики вперше збили реактивний безпілотник-ракету «Бандероль» з авіагармати на винищувачі Mirage.
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