Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 жовтня 2026 року

Ніч на 3 жовтня відзначилася ударом дронів по окупованому Донецьку – у місті зникло світло. Збірна України зазнала болючої поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3. Водночас Трамп відмовився від заборони експорту дизеля. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 жовтня.

Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло

Безпілотники атакували окупований Донецьк – внаслідок удару в місті зникло електропостачання. Деталі атаки та наслідки уточнюються.

фото ілюстративне

Збірна України програла Північній Ірландії 0:3

Українська збірна зазнала поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3 у матчі Ліги націй – один із найневдаліших виступів у нинішньому розіграші.

фото: УАФ

Трамп відмовився від заборони експорту дизеля

Президент США відмовився від планів заборонити експорт дизельного палива і запевнив, що нафти буде вдосталь.

фото: Getty Images

Український Mirage вперше збив «Бандероль» з авіагармати

Українські льотчики вперше збили реактивний безпілотник-ракету «Бандероль» з авіагармати на винищувачі Mirage.

фото: Мілітарний

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