Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення
Андреа Мальдера біля керма синьо-жовтих замінив Сергія Реброва
фото: пресслужба УАФ

Синьо-жовті не пропустили у трьох з чотирьох останніх поєдинків

Збірна України уперших чотирьох матчах під керівництвом Андреа Мальдери тричі зберегла ворота сухими, тим самим встановивши рекорд у історії національної команди. Про це повідомляє «Главком».

Ніколи раніше синьо-жовті під керівництвом нового тренера не проводили таку кількість матчів без пропущених м'ячей.

Команда Андреа Мальдери у стартових чотирьох поєдинках перерала Польщу (2:0), Угорщину (1:0), зіграла внічию з Грузією (0:0) та поступилась Данії (2:1) у матчі, який був передчасно зупинений через проблеми зі здоров'ям Крістіана Еріксена.

Синьожовті під керівництвом італійця провели три сухі гри зу стартових чотирьох, тоді як попереднім найкращим показником було два матчі без пропущених голів з такими фахівцями як Анатолій Коньков, Йожеф Сабо, Олексій Михайличенко, Мирон Маркевич, Михайло Фоменко та Андрій Шевченко.

У вереснево-жовтневому циклі поєдинків Ліги націй на збірну України чекає ще дві гри: з Пічніною Ірландією (2 жовтня) та Угорщиною (5 жовтня). Наразі синьо-жовті є лідером групи В2, маючи в своєму активі чотири очки.

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй

Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення фото 1
фото: SofaScore

До слова, Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру Ліги націй з Північною Ірландією.

Раніше лідер збірної України Ілля Забарний розповів про позитивні зміни з появою Мальдери.

Читайте також:

Теги: Ліга націй Збірна України Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко залишається в лазареті української збірної
Збірна України зазнала кадрової втрати на матч Ліги націй проти Північної Ірландії
Вчора, 13:54
Ілля Забарний поспілкувався з журналістами
Забарний виділив сильні якості збірної Північної Ірландії перед матчем Ліги націй
Вчора, 17:42
Кріштіану Роналду може більше не одягнути футболку португальської збірної
Прем'єр-міністр Португалії зателефонував Роналду після скандалу в збірній
Вчора, 18:45
Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв чотири матчі та віддав один асист
Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліги націй
7 вересня, 14:10
Михайло Мудрик навряд допоможе «синьо-жовтим»
Погані новини для збірної України. Мудрик травмувався на тренуванні «Тоттенгема»
9 вересня, 20:44
Українські волейболісти продовжили переможну серію
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026
14 вересня, 17:44
Збірна України вилетіла з ЧЄ-2026
Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
20 вересня, 17:58
Джошуа Зіркзе вирушив у табір «помаранчевих»
Форвард «Манчестер Юнайтед» отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй
25 вересня, 15:57
Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021 року
Ліга націй: Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною
26 вересня, 13:04

Футбол

Легендарний іспанський голкіпер розкритикував Кріштіану Роналду
Легендарний іспанський голкіпер розкритикував Кріштіану Роналду
УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією
УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією
Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення
Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення
Жіночий «Реал» епічно втратив перемогу в Лізі чемпіонів
Жіночий «Реал» епічно втратив перемогу в Лізі чемпіонів
Україна – Північна Ірландія: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Україна – Північна Ірландія: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Помста за Роналду: гравець збірної Данії повторив жест Кріштіану та штовхнув тренера Португалії
Помста за Роналду: гравець збірної Данії повторив жест Кріштіану та штовхнув тренера Португалії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua