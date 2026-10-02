Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення

Синьо-жовті не пропустили у трьох з чотирьох останніх поєдинків

Збірна України уперших чотирьох матчах під керівництвом Андреа Мальдери тричі зберегла ворота сухими, тим самим встановивши рекорд у історії національної команди. Про це повідомляє «Главком».

Ніколи раніше синьо-жовті під керівництвом нового тренера не проводили таку кількість матчів без пропущених м'ячей.

Команда Андреа Мальдери у стартових чотирьох поєдинках перерала Польщу (2:0), Угорщину (1:0), зіграла внічию з Грузією (0:0) та поступилась Данії (2:1) у матчі, який був передчасно зупинений через проблеми зі здоров'ям Крістіана Еріксена.

Синьожовті під керівництвом італійця провели три сухі гри зу стартових чотирьох, тоді як попереднім найкращим показником було два матчі без пропущених голів з такими фахівцями як Анатолій Коньков, Йожеф Сабо, Олексій Михайличенко, Мирон Маркевич, Михайло Фоменко та Андрій Шевченко.

У вереснево-жовтневому циклі поєдинків Ліги націй на збірну України чекає ще дві гри: з Пічніною Ірландією (2 жовтня) та Угорщиною (5 жовтня). Наразі синьо-жовті є лідером групи В2, маючи в своєму активі чотири очки.

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй

фото: SofaScore

До слова, Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру Ліги націй з Північною Ірландією.

Раніше лідер збірної України Ілля Забарний розповів про позитивні зміни з появою Мальдери.