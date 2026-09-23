Тренер збірної Угорщини виділив несподівані переваги України на старті Ліги націй

Фахівець поміркував про сильні та слабкі сторони «синьо-жовтих»

Керманич національної команди Угорщини Марко Россі поділився думками про збірну України перед очним поєдинком у стартовому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Угорської федерації футболу.

Італієць переконаний, що підопічні Андреа Мальдери мають переваги в атлетизмі. Тож він застеріг футболістів угорської збірної уникати порушення правил поблизу власних володінь. «Синьо-жовті» можуть використати стандарти.

«Ідеться про команду, щонайменше вісім гравців стартового складу якої мають зріст понад 190 см. Саме тому ми повинні уникати фолів на власній половині поля без крайньої потреби, і не допускати штрафних, кутових чи аутів – особливо зважаючи на те, що вони мають двох-трьох виконавців, які здатні вкидати далеко», – заявив Россі.

Водночас головний тренер національної команди Угорщини прагне скористатися стилем синьо-жовтих. Він готовий зробити ставку на маневреність і дриблінг, щоб нівелювати перевагу збірної України в зрості. Італійський фахівець переконаний, що його підопічні здатні перетворити атлетизм колективу Мальдери на недолік.

Матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня. Прийме поєдинок «Пушкаш Арена» в Будапешті. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Шанс дебютувати в національній команді матимуть голкіпер Єрмаков, оборонці Крупський та Драмбаєв, хавбек Варфоломєєв, вінгер Хлань. Після тривалої паузи повернеться в табір «синьо-жовтих» Сікан. Востаннє він одягав футболку збірної України в 2023 році.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».