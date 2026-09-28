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Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України
Максим Хлань на тренуванні української збірної
фото: УАФ

Андреа Мальдера надав шанс черговому футболісту закріпитися в обоймі «синьо-жовтих»

Вінгер «Гурніка» з польського Забже Максим Хлань вийшов на перший матч у футболці національної команди України. Про це повідомляє «Главком».

Уродженець Житомира розпочав у стартовому складі поєдинок Ліги націй проти збірної Грузії. Раніше вихованець львівських «Карпат» виступав за команди U-16, U-17 та U-21 «синьо-жовтих». Також він захищав кольори України на Олімпіаді-2024 (три поєдинки).

Хлань став 316-м виконавцем збірної України в історії. У цій міжнародній паузі в складі національної команди також дебютували оборонці Ілля Крупський та Олександр Драмбаєв, а також форвард Ігор Краснопір. У таборі «синьо-жовтих» залишаються ще двоє потенційних дебютантів – голкіпер Георгій Єрмаков і хавбек Іван Варфоломєєв.

У нинішньому сезоні Хлань зіграв 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. До лав «Гурніка» українець перебрався влітку торік.

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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