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УЄФА розпочала розслідування після матчу Ліги націй Україна – Угорщина

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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УЄФА розпочала розслідування після матчу Ліги націй Україна – Угорщина
Україна здолала Угорщину у матчі першого туру Ліги націй
фото: пресслужба УАФ

Угорщина переграла підопічних Андреа Мальдери з рахунком 2:1

УЄФА розпочала розслідування після матчу четвертого туру груповго етапу Ліги націй між збірними України та Угорщини (1:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Sporturilor.

На стадіоні у Трнаві фанати збірної Угорщини вивісили банери з написами «Felvidék» та «Made in Hungaria». Перше слово є історичною угорською назвою південного регіону Словаччини. «Made in Hungaria», у свою чергу, з англійської перекладається як «Зроблено в Угорщині».

Ці банери викликали резолонанс у словацькому суспільстві, через що місцеві вболівальники освистали гімн Угорщини. УЄФА проведе розслідування стосовно написів на банерах та, можливо,застосує санкції по відношенню до угорців.

Збірна України йде на другому місці турнрної таблиці Ліги націй, маючи в своєму активі чотири очки після чотирьох турів.

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

УЄФА розпочала розслідування після матчу Ліги націй Україна – Угорщина фото 1
фото: SofaScore

Нагадаємо, що УАФ визначилась з двома кандидатами на пост головного тренера збірної України у випадку звільнення Андреа Мальдери – ними є Олег Лужний та Мирон Маркевич.

Теги: Ліга націй Збірна України

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