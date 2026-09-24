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Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
УЄФА відмовилася розводити Ірландію та Ізраїль під час жеребкування турнірів під своєю

27 вересня збірні Ірландії та Ізраїлю проведуть зустріч в Угорщині

Футболісти збірних Ірландії та Ізраїлю не обміняються футболками після матчів Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

27 вересня збірні Ірландії та Ізраїлю проведуть зустріч в Угорщині, номінальним господарем поля буде команда Ізраїлю. 4 жовтня збірні зустрінуться у Сербії.

Також очікується, що тренери команд відмовляться від рукостискання.

Варто зазначити, що УЄФА відмовилася розводити Ірландію та Ізраїль під час жеребкування турнірів під своєю. Таке прохання надходило саме від Ірландії.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Ірландія Ізраїль

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