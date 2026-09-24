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Довбик відмовився від виклику до збірної України: відома позиція Мальдери

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Довбик відмовився від виклику до збірної України: відома позиція Мальдери
Артем Довбик обрав залишитися в Італії
фото: УАФ

Зірковий легіонер не допоможе «синьо-жовтим» на старті Ліги націй

Форвард італійської «Болоньї» Артем Довбик вирішив залишитися у розташуванні клубу під час міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Нападник не поїхав до табору національної команди України заради відновлення під наглядом лікарів «россоблу». Він відновлюватиме фізичну форму після м'язового ушкодження. Днями Довбик повернувся до командних тренувань.

Водночас форвард потрапив до першого списку викликаних Андреа Мальдерою до збірної України. Проте, легіонер нібито погодив із керманичем «синьо-жовтих» відсутність у національній команді. Основна мета – уникнення рецидиву травми.

Замість Довбика Мальдера довикликав у збірну України нападника житомирського «Полісся» Ігоря Краснопіра. Випадок із форвардом «Болоньї» став другим подібним під час вересневої міжнародної паузи. Півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк не поїхав у національну команду, хоча захищав кольори «бджіл» у клубних змаганнях.

Довбик у нинішньому сезоні провів три матчі в Серії A. До свого активу він записав один гол. Українець приєднався до «Болоньї» влітку на правах оренди.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Шанс дебютувати в національній команді матимуть голкіпер Єрмаков, оборонці Крупський та Драмбаєв, хавбек Варфоломєєв, вінгер Хлань. Після тривалої паузи повернеться в табір «синьо-жовтих» Сікан. Востаннє він одягав футболку збірної України в 2023 році.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй Серія А Артем Довбик ФК «Болонья» Андреа Мальдера

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