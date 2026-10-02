Збірна України назвала стартовий склад на матч проти Північної Ірландії у Лізі націй

Капітан «синьо-жовтих» повернеться на поле

Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера визначився з одинадцяткою футболістів на 3-й тур Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня в словацькій Трнаві. Прийме поєдинок Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Стартовий склад збірної України на матч проти Північної Ірландії

У ворота національної команди повернувся голкіпер донецького «Шахтаря» Дмитро Різник. Натомість на флангах оборони зіграють його одноклубники Валерій Бондар і Микола Матвієнко. Пару центрбеків складуть Ілля Забарний (ПСЖ) і оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій.

У середній лінії зіграють вінгер амстердамського «Аякса» Віктор Циганков, хавбек київського «Динамо» Володимир Бражко, «гірник» Олег Очеретько та півзахисник лісабонської «Бенфіки» Георгій Судаков. Попереду вийдуть Андрій Ярмоленко («Динамо») та форвард пірейського «Олімпіакоса» Роман Яремчук.

Повний стартовий склад збірної України: Різник – Бондар, Забарний, Сарапій, Матвієнко – Циганков, Бражко, Очеретько, Судаков – Ярмоленко, Яремчук.

Історія очних зустрічей

Суперники раніше зіграли шість поєдинків. «Синьо-жовті» здобули дві перемоги, а збірна Північної Ірландії записали в актив одну. Найпопулярніший підсумок – нічия (тричі).

Наразі останній матч команд датований червнем 2021 року. У контрольному поєдинку тоді перемогли українці (1:0). Переможний м'яч оформив вінгер Зубков.

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.