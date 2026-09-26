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Переможний старт України та день тренерських дебютів: підсумки матчів Ліги націй 2026/2027 за 25 вересня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Переможний старт України та день тренерських дебютів: підсумки матчів Ліги націй 2026/2027 за 25 вересня
Головним результатом дня стала перемога України над Угорщиною у Будапешті
фото: УАФ / Дан Балашов

П'ятниця 25 вересня стала історичним днем у Лізі націй одразу для декількох команд 

Перші матчі нового сезону Ліги націй 2026/2027 тривають, і настала черга заявити про себе і збірніц України. Про її матч з Угорщиною, а також інші цікаві поєдинки повідомляє «Главком»

Україна перемогла Угорщину в емоційному поєдинку на «Пушкаш Арені»

Головним матчем дня для українських уболівальників було протистояння збірної України з Угорщиною в Будапешті. Команда Андреа Мальдери розпочинала новий розіграш Ліги націй саме цим виїзним поєдинком, причому для італійського фахівця це був перший офіційний матч на чолі національної команди. На трибунах «Пушкаш Арени» угорців підтримувала майже весь стадіон, а тому сама зустріч обіцяла бути важкою.

І все вирішив у матчі, де було багато єдиноборств та фізичного контакту, один-єдиний гол наприкінці першого тайму. Данило Сікан скористався моментом у штрафному майданчику та головою відправив м'яч у ворота угорців на 42-й хвилині. Після перерви господарі намагалися відігратися, проте українці втримали мінімальну перевагу. Наприкінці матчу відбулося масове заворушення з великою кількістю жовтих карток, але воно не завадило здобути синьо-жовтим мінімальну перемогу 0:1 та піднятися на вершину групи В2. 

Перша за 54 роки перемога Бельгії над Італією

Збірна Бельгії розпочала виступ у Лізі націй із перемоги над Італією у Римі. Цей результат має особливе значення для бельгійців: вони вперше з 1972 року перемогли італійців в офіційному матчі. Востаннє до цього Бельгія обігрувала Італію в чвертьфіналі Чемпіонату Європи 1972, після чого команди неодноразово зустрічалися, але без бельгійцям перемогу в офіційних поєдинках здобути не вдавалося.

Також для Марка ван Боммеля це був перший матч на чолі Бельгії, і дебют вийшов максимально вдалим. Рахунок відкрив Міка Годтс, який скористався передачею Кевіна Де Брюйне та забив свій перший гол за національну збірну, а після перерви перевагу подвоїв Доді Лукебакіо. Для Італії вечір вийшов особливо неприємним ще й тому, що повернення Роберто Манчіні на посаду головного тренера вийшло ненайкращим.

Брати Чарльзи шокували Грузію з Кварацхелією

Північна Ірландія здобула одну з найяскравіших перемог першого туру, обігравши Грузію з рахунком 1:0. Головними героями зустрічі стали брати Чарльзи. Спочатку голкіпер Пірс Чарльз на 65-й хвилині відбив пенальті у виконанні Хвічі Кварацхелії: форвард «ПСЖ» пробив не найкращим чином, а воротар вгадав напрямок удару та врятував свою команду. А вже у компенсований час його брат Шей забив переможний м'яч. Він поставив крапку на дев'ятій доданій хвилині, забивши після подачі Трая Х'юма.

Для нього це був лише другий гол за національну команду, зате один із найважливіших – перемога стала першою для Північної Ірландії в історії виїзних матчів Ліги націй. Цікаво, що влітку Шей перейшов із «Саутгемптона» до «Фулгема» за 30 мільйонів фунтів і став найдорожчим футболістом в історії Північної Ірландії.

В інших матчах дня у Лізі А Франція обіграла Туреччину, ослаблену вилученням, завдяки голу Кіліана Мбаппе. У лізі В Швеція перемогла Румунію завдяки голам лідерів Александера Ісака та Віктора Йокереса. А ось Польща та Боснія і Герцеговина не виявили сильнішого, що може стати ударом по амбіціям поляків вийти до елітного дивізіону. У Лізі С Вірменія здолала Латвію (2:0), а Чорногорія здобула вольову перемогу над Кіпром (2:1).

Наступний ігровий день у Лізі націй розпочнеться уже сьогодні, 26 вересня. 

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Перший тур (25 вересня)

Ліга А

Італія – Бельгія 0:2 (0:1)

  • Голи: Годтс (20), Лукебакіо (69)

Туреччина – Франція 0:1 (0:0)

  • Голи: Мбаппе (54)

Ліга В

Грузія – Північна Ірландія 0:1 (0:0)

  • Голи: Чарльз (90+9)

Польща – Боснія і Герцеговина 0:0 (0:0)

Угорщина – Україна 0:1 (0:1)

  • Голи: Сікан (42)

Швеція – Румунія 2:1 (2:1)

  • Голи: Ісак (20), Йокерес (43) – Ман (29)

Ліга С

Вірменія – Латвія 2:0 (1:0)

  • Голи: Арутюнян (31), Гарібян (75)

Чорногорія – Кіпр 2:1 (0:0)

  • Голи: Крстович (66), Осмаїч (86) – Едвардс (55)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 24 вересня скандинавська дуель Норвегії та Данії стала окрасою першого ігрового дня Ліги націй

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Теги: Андреа Мальдера НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберто Манчіні Данило Сікан Ліга націй

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