Україна розписала нічию зі збірною Грузії у Лізі націй

Підопічні Андреа Мальдери втримали позитивний результат

Збірна України розійшлася миром із національною командою Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Стартовий склад збірної України на матч проти Грузії

Андреа Мальдера наважився на широку ротацію. У порівнянні з попереднім поєдинком він вніс 10 кадрових змін. Місце в старті зберіг лише нападник Ванат. Поруч із ним у лінії атаки грав форвард київського «Динамо» Пономаренко.

Натомість місце у воротах відійшло Трубіну («Бенфіка»). Лінію оборони склали Бондар із донецького «Шахтаря», центрбек житомирського «Полісся» Сарапій, «динамівець» Михавко та Михайліченко («Полісся»).

Тим часом у середній лінії на флангах зіграли Зубков (АЕК) і Хлань із «Гурніка» з польського Забже. У центрі поля вийшли «гірник» Назарина та хавбек «Динамо» Піхальонок.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Бондар, Сарапій, Михавко, Михайліченко – Зубков, Назарина, Піхальонок, Хлань – Ванат, Пономаренко.

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Перебіг подій

Команди розпочали без розвідки. Грузин Кітеішвілі ударом по центру воріт перевірив Трубіна, а Пономаренко пробив поруч зі стійкою у швидкій атаці. У середині першого тайму кіпер «синьо-жовтих» витягнув із-під поперечини постріл Чакветадзе. Не пробив грузинського воротаря низовим ударом Зубков.

У другій половині найактивнішим у складі «хрестоносців» був Кварацхелія. Претендент на «Золотий мяч» мав щонайменше дві нагоди забити. Однак, в обох епізодах на висоті виявився Трубін.

Натомість збірна України занести в актив може напівмоменти Яремчука та Очеретька. Перший з дистанції відправив мяч над воротами. А другий з лінії штрафного перевірив форму Мамардашвілі. У фінальні хвилини «синьо-жовті» відсунули гру подалі від своїх володінь та зберегли комфортний рахунок.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Грузія – Україна – 0:0

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До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.