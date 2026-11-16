УЄФА знайшов опонента для Інфантіно на виборах президента ФІФА

Європейські асоціації прагнуть покінчити з правлінням скандального функціонера

Члени Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає висунення очільник Федерації футболу Франції Філіппа Діалло на виборах президента ФІФА в 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Нового керівника світового футболу обиратимуть навесні 2027 року. УЄФА прагне підійти до виборів з єдиним кандидатом, щоб покласти край періоду Джанні Інфантіно. Останній розгнівав європейців звязками з президентом США Дональдом Трампом і таємною спробою передати права на Чемпіонат світу в приватні руки.

Кандидатуру Діалло можуть затвердити 17 листопада. Функціонери розраховують, що очільник французького футболу матиме підтримку не тільки від європейських членів ФІФА, а й франкомовних країн Африки. Альтернатива – почесний президент Японської футбольної асоціації Тасіма Кодзо.

Інфантіно очолив Міжнародну федерацію футболу в 2016 році. З тих пір ФІФА провела Чемпіонат світу (ЧС) в Росії та Катарі, а також зробила господарем Мундіалю-2030 Саудівську Аравію. На ЧС-2026 в США, Канаді та Мексиці функціонера розкритикували за підігрування американській збірній.

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

Нагадаємо, раніше ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026. Дисциплінарний комітет вирішив покарати трьох представників «фараонів». Під санкціями опинилися головний тренер, менеджер і нападник національної команди.