Сьогодні, 17 листопада 2026 року, збірна України на стадіоні Kosicka futbalova arena у словацькому Кошице прийме національну команду Грузії у рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Грузія

Лідером симпатій на 9:50 17 листопада стали підопічні Андреа Мальдери, переконані фахівці GGBET. Домашню перемогу «синьо-жовтих» оцінено коефіцієнтом 2,15. Зате на виїзний успіх «хрестоносців» запропоновано кеф 3,73. На підсумкову нічию виставлено бал 3,35. Натомість на впевнену перемогу збірної України (2:0) закладено коефіцієнт 8,40. Тим часом на тотал менше 1,5 виставлено кеф 2,88.

Передматчевий стан команд

«Синьо-жовті» днями поступилися збірній Північній Ірландії (0:1). А в позаминулому турі команда Мальдери драматично програла збірній Угорщини (1:2). Єдиний м'яч тоді оформив форвард Яремчук.

Грузинська збірна минулої суботи зазнала поразки від Угорщини (0:2). Натомість в четвертому турі змагань «хрестоносці» розписали нічию зі збірною Північної Ірландії (0:0). Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 12 матчів. «Синьо-жовті» оформили сім перемог. Нічиїми завершилися п'ять поєдинків. Грузинська збірна наразі жодного разу не перемогла.

У вересні суперники перетнулися в Тбілісі. Виявити сильнішого їм не вдалося (0:0). Остання перемога збірної України над «хрестоносцями» датована жовтнем 2024 року, коли команда Сергія Реброва здолала Грузію у Лізі націй (1:0). Переможний м'яч оформив вінгер Мудрик.

Де дивитися матч Україна – Грузія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».